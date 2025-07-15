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印度首家特斯拉落家孟買！中製Model Y定價曝光 比中國貴這麼多

2025/07/15 14:29

印度首家特斯拉落家孟買！中製Model Y定價定價600萬盧比，比中國貴1倍。（示意圖，路透）印度首家特斯拉落家孟買！中製Model Y定價定價600萬盧比，比中國貴1倍。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度第１家特斯拉，落腳孟買最豪華社區BKC，路透報導，特斯拉印度首家店位於孟買市中心Bandra Kurla Complex（BKC）商務區，店內展示著1輛中國製的Model Y電動休旅車，據特斯拉網站週二顯示，其Model Y汽車在印度的定價600萬盧比起（約美元7.2萬元），不僅比美國定價貴2.7萬美元，更較中國定價直接翻倍漲，相當於在印度買1輛，可在中國買2輛。

路透報導，雖然 Model Y是全球最暢銷車款，但對印度主流市場來說，車價仍然過高，而且印度電動車市佔還不到5%，豪華車市佔則只有 1%，特斯拉基本上根本不用考慮和Tata、MG或是風神競爭，而是將目標鎖定在BMW和賓士。

至於Model Y在印度到底有多貴呢？路透報導，根據特斯拉網站顥示，Model Y後輪驅動，定價為600 萬盧比起（約美元7.2萬元、新台幣204萬元），而Model Y遠端後輪驅動定價則680萬盧比起（約美元8.16萬元、新台幣239.08萬元）。

對比美國售價從4萬4990美元起（約新台幣131.82萬元），而中國為26萬3500元人民幣（約美元3.689萬元、新台幣108.08萬元），德國為4萬5970歐元（約美元5萬、新台幣146.55萬元）。

換言之，印度Model Y的定價，比德國貴2.603萬美元（約新台幣76.26萬元）、比美國貴2.701萬美元（約新台幣79.13萬元），更較中國足足貴1倍3.689萬美元（約新台幣108.08萬元、人民幣26.35萬元）。

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