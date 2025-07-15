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星巴克要求員工1週進辦公室4天 不願者可選領錢離職

2025/07/15 13:38

美國連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）週一（14日）宣布，自今年10月起，公司員工每週必須進辦公室4天。（示意圖，歐新社）美國連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）週一（14日）宣布，自今年10月起，公司員工每週必須進辦公室4天。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）週一（14日）宣布，自今年10月起，公司員工每週必須進辦公室4天，不願配合的員工可選擇接受一次性補償離職方案。

綜合媒體報導，隨著新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情陰霾逐漸散去，越來越多企業開始要求員工要回到辦公室工作，星巴克去年10年也跟上腳步，要求員工每週進辦公室上班3天，若員工沒遵守將會遭到處罰，最重可能被解雇，面臨失業風險。

媒體報導，為了協助公司轉型並重振美國市場低迷的銷售表現，星巴克再次推出重返辦公室計畫，要求員工每週必須進辦公室4天，比現行的3天多1天。

對於不願意配合的員工，星巴克表示，公司將提供「自願離職方案」，員工可領取一筆現金資遣金。

除了要求員工進辦公室4天外，星巴克還要求目前從事遠距工作的主管級員工必須在12個月內搬遷至美國西雅圖或加拿大多倫多。

星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）表示，他理解不是所有員工都會認同相關變革，但星巴克作為一家重視人際連結的企業，且考慮到公司未來轉型的規模，他相信這是星巴克的正確道路。

星巴克14日股價收在93.42美元，跌幅1.6%。

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