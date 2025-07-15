焦點股》聯鈞：下半年優於上半年 價量齊揚

聯鈞下半年可望優於上半年 。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯鈞（3450）今日股價在買單進駐下，股價開平走高，截至中午12:00，股價暫報205.5元，上漲7.5元，漲幅3.79%，成交張數逾5200張，超過昨日4998張，明顯價量齊揚。

聯鈞因客戶需求增加，6月營收6.05億元，月減5.53%、年增11.8%，上半年營收46.06億元，年增54.06%。

請繼續往下閱讀...

市場法人指出，聯鈞今年主要成長動能來自於AOC（主動式光纖模組）產品與雷射封裝業務；其中，AOC受惠美系客戶去中化，且在擴充產能下，出貨量將明顯增加；而雷射封裝業務，在800GbE需求翻倍下，聯鈞的COS（光元件晶片封裝）業務將持續受惠EML（電吸收調變雷射器）封裝需求增長，預估全年營收逐季成長。

聯鈞的AOC產品，主要由轉投資之子公司源傑科技出貨給北美大型雲平台業者。聯鈞目前AOC產品以400G為主，在客戶拉貨動能強勁下，積極擴充產能，800G AOC則可望在下半年開始出貨，挹注業績表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法