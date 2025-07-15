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焦點股》南亞科：Q4可望獲利 成交熱絡

2025/07/15 12:15

南亞科Q4可望獲利，今成交熱絡（記者洪友芳攝）南亞科Q4可望獲利，今成交熱絡（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）第2季虧損雖倍增，但下半年DDR4價格上漲持續，目前該公司產能滿載，第3季毛利率有信心轉正，第4季有機會獲利。南亞科今股價雖下跌，但成交熱絡，截至12點01分，股價暫報41.5元，跌幅逾4%，成交量逾6萬張。

南亞科第2季營收105.26億元，季增46.4%，毛損率為20.6%，季降達5.6個百分點，受到第2季台幣急升的影響，認列匯兌損失達11.24億元，稅後虧損擴大為41.09億元，較上季倍增，稅後每股虧損1.32元。

南亞科主力產品DDR4價格到6月才見觸底反彈，4、5月價格比第1季還低，不利合約價議價，加上新台幣升值的匯損衝擊，致使南亞科第2季出貨量雖大增7成，但價格下滑，導致虧損比預期高。南亞科第3季合約價已反映漲價，DDR4產能占比已提高到逾5成，預期隨著銷售量、庫存量降低與平均銷售價格明顯改善，南亞科有信心第3季毛利率轉正，第4季有機會獲利。

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