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川普揚言對俄祭100％次級關稅 網友譏：又要TACO了

2025/07/15 12:19

美國總統川普（圖左）週一撂話，要求俄羅斯總統普廷（圖右）50天內達成烏克蘭和平協議，否則將對購買俄羅斯出口的國家徵收約100%的「次級關稅」。（示意圖，美聯社）美國總統川普（圖左）週一撂話，要求俄羅斯總統普廷（圖右）50天內達成烏克蘭和平協議，否則將對購買俄羅斯出口的國家徵收約100%的「次級關稅」。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄烏停火無期，美國總統川普（Donald Trump）週一（14日）撂話，要求俄羅斯50天內達成烏克蘭和平協議，否則將對購買俄羅斯出口的國家徵收約100%的「次級關稅」。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友譏笑川普「又要TACO了！」。

綜合媒體報導，川普去年打選戰時對外宣稱，上任後可以馬上停止烏俄戰爭，但重返白宮後至今已超過半年，烏俄和談遲無進展。這讓川普感到非常不開心，上週在白宮內閣會議上砲轟俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「都在說廢話」，根本沒有誠意要結束衝突。

台灣時間週一（14日）晚間，川普在與北約（NATO）秘書長會談時，表示自己對普廷感到非常失望，並撂下話稱俄羅斯若沒在接下來50天內達成烏克蘭和平協議，美國將對和俄羅斯有生意往來的國家徵收約100%的「次級關稅」。

報導指出，這是川普在先前威脅基礎上的首次明確期限設定，意在加大對俄羅斯及其貿易夥伴施壓。

川普對俄祭100％次級關稅消息一出，引發PTT網友熱議，有網友表示，「又要TACO了」、「越狠的話TACO概率越高」、「 我預測川普在第49天又會改口了XD」、「次級關稅，中國是俄國的大買家，你川普敢跟中國課嗎」、「課上癮，停戰有點困難喔」、「中國都不怕了何況俄羅斯」、「俄國都被制裁多久了 關稅能幹嘛」等。

TACO意指「川普總是退縮（Trump Always Chickens Out）」，諷刺川普立場搖擺。

 

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