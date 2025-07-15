中市勞工局18日徵才 大立光、家樂福、新光三越等5家知名企業設攤

中市勞工局18日舉行聯合徵才。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府勞工局將於7月18日在西區區公所禮堂舉辦聯合徵才，邀請大立光電、家樂福、北澤國際餐飲、新光三越與台灣客服科技等5家知名企業設攤，共釋出247個職缺，其中精密光學塑膠鏡頭領導廠商大立光電釋出高達105個技術類職缺，薪資上看4萬2990元，另開發50個部分工時職缺。

此外，為達2050淨零目標及永續發展，此次西區徵才首次導入「無紙化徵才」，鼓勵有意願參加的求職民眾事先至「台灣就業通」完成會員註冊與報名作業。

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勞工局長林淑媛指出，市府透過在地化徵才提供便捷、就近的就業管道，此次徵才邀請5家廠商共襄盛舉，包含百貨業龍頭「新光三越」、量販店龍頭「家樂福」、知名電話客服公司「台灣客服科技」及知名餐飲品牌「北澤國際餐飲集團」，其中精密光學塑膠鏡頭領導廠商大立光電釋出高達105個技術類職缺，薪資上看4萬2990元。

林淑媛指出，此次徵才還另開發50個部分工時職缺，提供彈性、友善的工作機會，應屆畢業青年、中高齡及二度就業婦女等多元族群可把握機會。

勞工局表示，有意願參加的求職民眾事先至「台灣就業通」完成會員註冊與報名作業，即時掌握最新徵才資訊，活動當天至現場報到等候面試，企業於線上即時查看履歷，大幅縮短面試時間及提升媒合效率。

勞工局指出，活動現場設置「就業諮詢專區」，協助求職者了解職涯方向，並提供青年、中高齡、二度就業婦女等各項就業獎勵資源。

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