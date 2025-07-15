如何分辨山寨Labubu 中國海關副署長：要看「這細節」

中國海關總署副署長王令浚透露，「牙齒數量」是辨別Labubu玩偶真偽的秘訣。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署公布2025年上半年智慧財產權保護狀況，副署長王令浚透露，「牙齒數量」是辨別中國玩具製造商「泡泡瑪特」旗下IP玩偶Labubu真偽的秘訣。

中國國務院新聞辦公室週一（14日）召開記者會，介紹2025年上半年的進出口狀況。王令浚在會上提及，近年中國玩具受到全球市場歡迎，今年前4個月出口的玩偶、動物玩具達到133.1億元人民幣（約新台幣545億元），成長幅度高達9.6%。

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王令浚透露，中國海關今年上半年共查扣侵權嫌疑貨物1.1萬批次、3867.5萬件。其中，也包含備受關注的山寨Labubu玩偶，「真偽鑑定的關鍵是看牙齒，正版是9顆尖牙，仿品常常因為模具的誤差，會減少1、2顆。教你們這個秘訣。」

近期，中國海關總署在微信公眾號連續發布多篇貼文，主題是「海關大戰假布布」，展示被查獲的各類仿冒Labubu，一度登上熱搜。

王令浚表示，廣大中國網友從這些貼文裡了解到海關有保護智慧財產權海關的職責，即在出入境主動檢查或依申請扣留侵權嫌疑貨物，制止侵犯智慧財產權的行為，支持和保護創新。

泡泡瑪特今年3月公布的財報顯示，2024年營收突破人民幣100億元（約新台幣410億元），年增106.9%，主要得益於海外市場的快速拓展。泡泡瑪特CEO王寧預期，集團在2025年將實現超過人民幣200億元的銷售額。

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