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焦點股》富喬：Low DK玻纖布漲價 股價噴出亮燈漲停

2025/07/15 10:47

富喬持續提升高階產品比重。（取自官網）富喬持續提升高階產品比重。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布自8月1日起旗下複合材料事業本部相關玻纖產品售價全面調漲20％，法人預估，台灣PCB玻纖布廠富喬（1815）的Low DK （高頻高速低耗損材料）玻纖布也有望調漲10-15%。

富喬預估，針對AI伺服器、800G交換器相關Low DK產品出貨持續放大，Low DK先進製程的產能比重將由目前的20%，到第4季可提升至50%以上，富喬今日股價噴出，再創波段新高。

截至10:30分左右，富喬高掛漲停，漲停價41.6元，成交量逾14.9萬張，較昨日全天成交量6.39萬張大增，漲價委買張數逾3.4萬張。

富喬指出，今年持續擴大資本支出，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利佈局並進入量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重。另外，針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品，也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。

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