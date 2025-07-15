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「老牌電子廠」自爆欠薪逾3千萬！財務現況曝光 「這時」股票變壁紙

2025/07/15 11:27

樺晟電子（3202）將於114年7月21日起終止櫃檯買賣。示意圖。（歐新資料照）樺晟電子（3202）將於114年7月21日起終止櫃檯買賣。示意圖。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕櫃買中心日前宣布，樺晟電子（3202）將於今年7月21日起終止櫃檯買賣，14日公司發布重大訊息揭露財務狀況，指出目前尚積欠員工10個月薪資，總金額達3131萬元，且尚未支付貨款達2771萬元，估未來3個月將出現資金淨流出約833萬元，擬盤點公司資產並做出適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

根據公開資訊觀測站，樺晟電子8日先發重訊指出，公司於114年6月16日就終止股票櫃檯買賣處置案向櫃買中心提出申復，經櫃買中心於114年7月7日召開終止股票櫃檯買賣申復審議委員會，審議結果為不同意申復，原處置應予維持，本公司有價證券自114年7月21日起終止櫃檯買賣。

樺晟電子14日再發重訊，指本週到期票據及應付利息為75.5萬元，截至上週尚未支付及本週應支付貨款為2771萬元，其中1398萬元為三峽廚餘廠設備；另截至上週尚未支付薪資，113年8月至114年5月總計3131萬元。

樺晟電子預估，公司未來3個月收入資金約4852萬元，現金需求約5685萬元，其中應付票據、利息與借款金額為4758萬元、薪資總計為324萬元，總計資金淨流出約832萬元。

因應措施方面，樺晟電子表示，擬盤點公司資產並做出適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

此外，樺晟電子本週現金需求總計為79萬元，主要係租賃公司應付票據70萬元、銀行利息5萬5000元，廠商款項3萬7000元，資金來源主要為處分重要子公司。

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