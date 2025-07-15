不愛黃金了 ! 印度湧向「這金屬」關鍵在於回報率

印度投資者紛紛湧向白銀，因其回報率超過了黃金。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一直以來，黃金是印度家庭認為的財富象徵與嫁妝標配，幾乎是年年囤積；然，這股黃金信仰似乎正在鬆動。《路透》報導，印度投資者正紛紛湧向白銀，因為其投資回報率超過了黃金，3個月內銀價上漲21%，而黃金價格僅上漲5%。

《路透》指出，印度投資人押注白銀上漲，更青睞ETF而非實體白銀，一場「白銀熱」讓今年第2季白銀ETF吸引392.5億盧比（約新台幣133.9億元）。與此同時，黃金ETF流入量落後、僅為236.7億盧比（約新台幣80.7億元）。

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據報導，截至本週一，印度白銀價格飆升至每公斤11萬4875盧比（約新台幣39.19萬元），創下歷史新高。近3個月來，白銀價格已上漲了21%，遠遠超越黃金同期僅5%的漲幅。

對照2024年1整年，金價暴漲34%，但今年風水輪流轉，白銀儼然成為市場新寵。

報導指出，與黃金不同的是，白銀的需求同時受到工業與投資雙重推動，特別是在太陽能和電動車產業中，白銀是不可或缺的原材料。

白銀進口商Amrapali Group Gujarat執行官Chirag Thakkar指出，對白銀的需求受到投資和太陽能、電動車等領域的行業需求的推動，超過了產量。因此，在投資和工業需求上升，白銀價格開始上漲。

他指出，通常金價創高時，投資人會拋售金幣和金條獲利了結或撤出ETF，但這次就算銀價來到高點，大家反而繼續買進，而不是賣出。

根據印度共同基金協會資料，2025年6月白銀ETF吸金金額達200.4億盧比（約新台幣68.38億元），遠高於5月的85.3億盧比（約新台幣29.1億元）。整個第2季，白銀ETF淨流入392.5億盧比，比同期金ETF的236.7億盧比多出60%以上。

Nippon India Mutual Fund金屬ETF經理人Vikram Dhawan表示，ETF是投資白銀的1種便利管道，因為實體白銀笨重、保存運輸成本高，「透過ETF，投資人可以免去儲存煩惱，又能參與行情。」

此外，面對美國總統川普再度啟動關稅政策，全球股市動盪，避險需求升溫，也驅使更多投資人分散資產配置，把目光轉向白銀。1位孟買白銀進口銀行的交易員指出，原本只有預算有限的農村買家偏好白銀，如今連都市投資人也積極參與，帶動零售需求全面起飛。

根據銀業協會（Silver Institute）資料，今年上半年印度零售白銀投資需求年增7%，進口量更在5月飆升431%、達到544.1噸；相對之下，同期黃金進口下滑25%、僅30.5噸。

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