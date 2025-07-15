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除息前最後買進日 00961成交量奪冠

2025/07/15 10:33

上週受益人增幅前10大ETF。（記者吳欣恬翻攝）上週受益人增幅前10大ETF。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股ETF市場今日戰況出乎意料，成交量冠軍寶座不再是熟悉的元大台灣50（0050）或元大高股息（0056），而是由富蘭克林華美投信發行的FT臺灣永續高息（00961），挾著除息的火熱行情，吸引資金瘋狂湧入，成為市場新寵。

截至上午9點50分，00961成交量已衝破2萬3千張，不僅將0050、0056的萬張成交量遠遠拋在腦後，也領先近期的熱門標的群益台灣精選高息（00919），展現驚人氣勢。

這股搶購熱潮的引爆點，為00961誘人配息。該ETF將於明日（16日）除息，預估年化配息率上看15%的亮眼水準，強力磁吸追求現金流的投資人，趕在今日最後買進日上車。事實上，昨日其成交量便已達5萬張，為今日的爆量表現預先暖場。

這股熱潮不僅反映在成交量上，根據集保結算所最新數據，00961上週受益人數週增幅高達驚人的55.98%，遠超其他熱門ETF，顯示投資人對其青睞有加。

基金經理人江明鴻分析，台股目前擁有多項利多支撐，包含6月出口創下單月新高、除權息旺季帶動的資金流，以及新台幣升值引導外資回補逾兩千億，整體籌碼面與基本面俱佳。

他建議，在關注AI伺服器等科技股成長潛力的同時，透過高股息ETF參與除息行情，是兼顧成長與收益的穩健策略。

展望後市，本週市場將聚焦美國CPI數據與台積電法說會的展望。隨著高股息題材持續發酵，預期00961在今日尾盤前仍將是市場資金追逐的絕對焦點。

富蘭克林華美投信另外提醒，旗下FT臺灣Smart（00905）及FT投資級債20+（00982B）也將於明日同步除息，現金股利預計於8月8日發放，投資人可把握今日最後買進機會。

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