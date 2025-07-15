拿黃金開刀？印尼考慮對煤炭、黃金出口徵稅增加國庫收入

印尼考慮對煤炭、黃金出口徵稅增加國庫收入（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國庫缺錢拿黃金、煤炭開刀，彭博報導，據印尼當地媒體援引能源部長表示，為了增加國家收入，考慮對煤炭、黃金徵收出口稅。

報導指出，能源部長拉哈達利亞（Bahlil Lahadalia）週一在雅加達舉行的議會聽證會後告訴記者，只有在煤炭價格高時才會向礦工收取關稅，當局仍在確定該水準。他還表示，正在考慮對黃金出口徵收類似的稅。

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他進一步指出，如果價格好，那麼他們應該與國家分享部分收入，反之，如果價格不好，那麼我們也不應該給企業帶來負擔。

印尼政府一直在推出一系列增加收入的措施，為總統的大額支出計劃提供資金，其中包括為所有學童提供免費膳食和建造公共住房。

今年早些時候，鎳、錫和其他礦商支付的特許權使用費也提高，以提振國庫。

出口稅將增加對煤炭生產徵收的特許權使用費，而煤炭生產是印尼國家非稅收收入的主要來源。根據政府數據，印尼去年生產了8.34億噸燃料，其中大約一半用於出口。

彭博智庫分析師瑪麗·艾倫·奧爾森（Mary Ellen Olson）在1份報告中表示，該計劃給印尼礦業公司帶來了政策不確定性，並可能增加流動性和多元化程度有限的高收益公司的再融資風險。

PT Indika Energy、PT Medco Energi Internasional、Mining Industry Indonesia 和 PT Freeport Indonesia可能面臨最大的風險。

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