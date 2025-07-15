友訊中東訂單陸續出貨，股價平盤遊走。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通品牌D-Link友訊科技（2332）今日宣布，今年上半年在中東市場取得5G CPE（Customer Premise Equipment，終端產品）訂單，全年預計出貨15萬台，日前已陸續出貨。友訊股價今日早盤在平盤附近震盪，截至10:11分，股價暫報17.2元，上漲0.1元，漲幅0.58%，成交量480張。

友訊近期陸續公布中東、印度、日本等地的接單、出貨狀況，惟6月營收10.83億元，較去年同期減少19.4%，上半年營收64.87億元，年減10.93%。

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D-Link友訊科技執行長暨發言人張家瑞指出，5G CPE產品屬於電信市場中高毛利品項及快速變化的技術領域，此次得標，正是多年深耕市場的成果，也是在地團隊與客戶長期互信合作的具體展現。

D-Link友訊自2002年在杜拜設立子公司以來，持續深耕中東地區，目前已在當地設立7個營運與銷售據點，服務範圍涵蓋埃及、南非、奈及利亞、肯亞、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、土耳其、突尼西亞、摩洛哥與巴基斯坦等國。

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