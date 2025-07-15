晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

友訊中東訂單陸續出貨 股價平盤遊走

2025/07/15 10:30

友訊中東訂單陸續出貨，股價平盤遊走。（記者王憶紅攝）友訊中東訂單陸續出貨，股價平盤遊走。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通品牌D-Link友訊科技（2332）今日宣布，今年上半年在中東市場取得5G CPE（Customer Premise Equipment，終端產品）訂單，全年預計出貨15萬台，日前已陸續出貨。友訊股價今日早盤在平盤附近震盪，截至10:11分，股價暫報17.2元，上漲0.1元，漲幅0.58%，成交量480張。

友訊近期陸續公布中東、印度、日本等地的接單、出貨狀況，惟6月營收10.83億元，較去年同期減少19.4%，上半年營收64.87億元，年減10.93%。

D-Link友訊科技執行長暨發言人張家瑞指出，5G CPE產品屬於電信市場中高毛利品項及快速變化的技術領域，此次得標，正是多年深耕市場的成果，也是在地團隊與客戶長期互信合作的具體展現。

D-Link友訊自2002年在杜拜設立子公司以來，持續深耕中東地區，目前已在當地設立7個營運與銷售據點，服務範圍涵蓋埃及、南非、奈及利亞、肯亞、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、土耳其、突尼西亞、摩洛哥與巴基斯坦等國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財