許可獲准！輝達計劃對中恢復H20出口

輝達表示，已獲美政府保證，預計將恢復對中國銷售H20。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片大廠輝達（NVIDIA）週一（14日）發佈部落格文章表示，在獲得美國政府授予許可證的保證後，輝達計劃恢復向中國銷售AI加速器H20。

《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳上週赴白宮會見美國總統川普（Donald Trump），本週黃仁勳則前往北京參加大型供應鏈博覽會。輝達表示，在華府，黃仁勳與川普和其他美國決策者會面，重申了輝達支持政府創造就業機會、強化國內AI基礎設施和本土製造業，並確保美國在全球AI領域處於領先地位。

請繼續往下閱讀...

文中提到，黃仁勳已通知客戶，輝達正在申請新的許可，以再次於中國銷售H20，並透露，美國政府已經向輝達保證將會發放許可，公司則希望能盡速恢復交貨。

H20是輝達AI晶片的相對低階版本，專為中國市場所設計，當初設計的初衷是為了遵守美國先前對AI硬體銷售的限制。然而，川普政府在4月擴大了這些限制，將H20等晶片也納入管制。黃仁勳先前曾稱，由於大量H20庫存未出售，輝達將面臨數十億美元的損失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法