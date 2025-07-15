焦點股》鑫聯大：看好需求增溫 股價大漲

鑫聯大投控看好PC及消費電子市場需求預期將持續回溫，有助於旗下捷元電腦營運成長。（鑫聯大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電腦暨週邊廠商鑫聯大投控（3709）看好PC及消費電子市場需求預期將持續回溫，特別是在AI應用驅動下，高效能運算（HPC）、企業級IT設備與智能終端產品需求成長。今日鑫聯大投控早盤股價高點觸及39.5元，一度大漲8.51%，截至上午9時37分暫報38.6元，漲幅6.04%，成交量2668張。

鑫聯大指出，公司今年將持續推動穩健的獲利成長，以強化財務基礎並支持未來的併購與投資策略。作為異業控股平台，將積極尋找具備穩定獲利能力且有意願加入控股的企業夥伴進行投資或併購，並透過資本支持及治理優化提升被投資企業的長期價值。

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在業務發展方面，鑫聯大預計透過與供應商保持高度合作關係，擴大產品代理及銷售機會。發展多元銷售管道，深化「網購電商」、「商圈門市」、「企業工廠」及「SI/社區型經銷商」等4大客群，提高通路滲透率。並加強推動自有品牌發展，靈活調整生產及銷售策略，提高毛利及市場認同度。

在控股層面，鑫聯大目標進一步優化投資管理機制，強化財務與風險控管，並透過建立標準化的治理架構，確保被投資企業的穩健發展。此外將依據各子公司或投資事業的產業特性與經營狀況，制定適切的管理模式，維持適當的管理彈性，以提高營運效率與控股價值。

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