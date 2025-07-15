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比特幣再創新高 羅伯特清崎：將停止買入比特幣 直至知道「這件事」

2025/07/15 10:35

比特幣週一突破12萬美元!羅伯特清崎（圖右）表示，自己將暫停買入比特幣，直至他知道經濟走向。（法新社）比特幣週一突破12萬美元!羅伯特清崎（圖右）表示，自己將暫停買入比特幣，直至他知道經濟走向。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的加密貨幣「比特幣（Bitcoin）」近來漲勢凌厲，週一（14日）突破12萬美元（約新台幣352.15萬元），再創歷史新高，讓不少投資人躍躍欲試想進場。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱比特幣突破12萬美元，對已經持有一些比特幣的人來說是個好消息，但表示自己將停止買入比特幣，直到他看清經濟的走向。

羅伯特清崎週一在社交平台x發文指出，比特幣突破12萬美元，對於已經持有一些比特幣的人來說，這是個好消息。但對於那些因為各種理由，從未「扣下板機」的人來說，這可是個壞消息，因為他們什麼都沒有。

羅伯特清崎表示，就像他之前在X上警告過的：「豬會變肥，貪得無厭的豬會被宰。（IGs get fat.HOGs get slaughtered）」，稱他還會再買1枚比特幣，讓自己變得更肥，但之後他將暫時停止買入比特幣，直到他看清經濟的走向。

羅伯特清崎稱，儘管比特幣可能漲到20萬美元（約新台幣586.92萬元）甚至100萬美元（約新台幣2934.6萬元）令人非常心動，但他不想當那隻貪婪的豬，最後被宰。

對於那些還沒開始買比特幣的人，羅伯特清崎建議可以從非常小的金額開始。羅伯特清崎表示，股神巴菲特目前已退出股市，手上握有3500億美元（約新台幣10.27兆元）現金，他懷疑巴菲特在等世界崩盤，然後再進場，用現金買進最好的資產。

羅伯特清崎認為，現在是變得更聰明的時候，也是變有錢的最佳時機，只要你聰明、有耐心、持續學習並且保持警覺，並稱未來幾百萬人將變得更貧窮，但他希望你變得更富有。

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