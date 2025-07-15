去餐廳只喝水、牙膏擠到底！這些「窮人習慣」你中了幾項？

對許多財務狀況還不錯的美國人來說，許多的「窮人習慣」並未真正消失。擠牙膏示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國社群平台Reddit上，一篇討論「你會一直保留哪個『窮人習慣』，即使變得再有錢也不改？」的貼文意外爆紅，這篇文章甚至成為Reddit「 r/AskReddit」版的年度最熱話題之一，對許多財務狀況還不錯的美國人來說，許多的「窮人習慣」並未真正消失，包含離開房間隨手關燈、外出用餐只點水等，都是被網友最常提及的「窮人習慣」。

《今日美國》（USA Today）報導，根據理財網站 NerdWallet 的個人財務專家帕爾默（Kimberly Palmer）說法，這些網友提出的「窮人習慣」，在她看來，其實只是非常良好的節儉習慣，應該被更多人效法。

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事實上，根據非營利機構 Confronting Poverty 的研究報告，多數人一生中都會經歷某種形式的貧困或接近貧困的生活，因此這些節省習慣在社會各階層間廣泛存在，一些經濟寬裕者仍保留這些習慣，直到現在。

以下為網友最常提及、具代表性的「窮人習慣」：

離開房間隨手關燈

許多人從小就被教導不能浪費電，不在房間就要關燈。但帕爾默指出，就算如今 LED 燈泡耗電極低，仍有許多人堅守這個節電行為。根據 Wirecutter 的報導，連續開 20 小時的LED燈，也只會耗掉約3美分（約0.888元新台幣）的電費。

路上撿硬幣

儘管現在製造一枚1美分（約0.296元新台幣）硬幣的成本，比其面額還要高，美國政府也開始逐步淘汰，但仍有不少人堅持彎腰撿起地上的零錢。Reddit 上有用戶直言：「那是錢！不撿才怪！」但據YouGov 先前的調查指出，現在只有約一半的美國人會撿起掉在地上的1美分硬幣，年輕人更不傾向這麼做，顯示這個習慣可能正在消失。

外出用餐只點水

如果你不想在外食時花太多錢，點水是合理的選擇。任何有味道的飲料現在在餐廳都貴得驚人。一份調查顯示，現在美國在餐廳用餐，對軟性飲料的平均加價幅度是 1125%，也就是說這筆錢大多其實是服務費，不是飲料錢。

每次購物都為非必要支出糾結

大多數人買麵包、牛奶、衛生紙這類必需品時不會猶豫。但遇到非必要支出，一些消費者會在內心上演一場激烈辯論。

用到最後一滴

不管是牙膏、洗髮精、洗碗精還是番茄醬，「加水稀釋再用」是不少家庭的日常操作，有人甚至會把瓶子倒過來甩乾淨才罷休。

清倉區優先

有經驗的消費者都知道，商店最大的折扣往往不在標著「SALE」的地方，而是在清倉區。那裡放著各種過季商品，是店家想清空的存貨。

飯店香皂、速食店餐巾紙全都帶回家

根據部落客畢達菲爾特（Mavis Butterfield）實測，1塊飯店香皂最多可用10天，若飯店每天補2塊香皂，住4晚可帶回約8到10週的免費肥皂。同樣的原則也適用於速食店的餐巾紙。

留下家具配件包裡的螺絲和零件

買 IKEA 或組裝家具時，通常都會附上備用的螺絲零件。節省的人絕對不會把這些丟掉。

所有容器都拿來重複利用

把玻璃罐拿來當水杯、用草莓盒裝蔬菜、甚至清洗後重複使用塑膠密封袋。環保與節省兼顧。

到二手商店、跳蚤市場挖寶

近年「買二手」已成為潮流，不僅省錢，也對環境友善。有調查指出，2024 年美國人透過二手購物平均省下 2071 美元（約6.13萬元新台幣）。

比較單位價格

在超市中，單位價格是指每盎司、每磅、每公升的價格。許多店家會把單價貼在貨架上，學會比較它們是省錢的好方式。一位網友回憶第一次發現這個資訊時，「簡直覺得世界觀都被改寫了。」

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