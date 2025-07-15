2025全美最佳航空公司揭曉！多數人還不知道「它是誰」

JSX在T+L調查中，成為2025年全美國最佳的航空公司。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕出遊挑選航空公司是件十分重要的事情，旅遊權威媒體《Travel + Leisure》（T+L）近日公布了「2025全美國最佳航空公司」的榜單，第一名由大多數人沒聽過的「公共包機（public charter）」航空公司「JSX」奪下，第2名則是夏威夷航空（Hawaiian Airlines），廉價航空「微風航空」（Breeze Airways ）拿下第3名。

T+L每年都會舉辦「全球最佳大獎」（World’s Best Awards）調查，邀請讀者針對自身的旅遊體驗進行評比，在 2025 年度調查中，共有近 18 萬名讀者完成問卷，總計投出超過 65萬7000 張選票，包括飯店、度假村、城市、島嶼、郵輪、航空公司等多個項目。

請繼續往下閱讀...

在評選航空公司時，讀者根據以下4個關鍵指標進行評分：機艙舒適度、機上服務

、顧客服務和價值體驗，有「優秀」到「差勁」共5個選項，所有評分會以加權平均方式計算出總體得分，作為最終排名依據。

而奪下冠軍的，是不被大眾熟悉的公共包機航空公司「JSX」，以92.29分的壓倒性優勢高居寶座。值得注意的是，JSX 是榜單上唯一一間非傳統航空公司，其餘上榜者大多為美國主要傳統航空公司與廉價航空。

JSX 主打點對點航班，主要從小型機場起降，避開主流航空公司的壅塞樞紐，其航線網絡以美國西部為主，並連接佛州、東岸與墨西哥部分地區。有1名消費者形容，搭乘 JSX 幾乎就像搭私人飛機。工作人員親切、報到快速、協助登機與行李都很到位。

JSX 的最大特色是「極速登機」，大多數航班只需起飛前 20 分鐘報到就可以，並通過簡化的美國聯邦運輸安全局（TSA）認可安檢流程；機上還會提供商務艙等級的舒適座椅與免費 Starlink 高速 Wi-Fi。

T+L調查的2025年美國前10佳航空公司

排名 航空公司 讀者評分 1 JSX 92.29 2 夏威夷航空 79.92 3 微風航空 78.63 4 阿拉斯加航空 77.77 5 達美航空 77.34 6 捷藍航空 75.91 7 西南航空 74.63 8 聯合航空 70.66 9 美國航空 67.86 10 太陽城航空 66.81

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法