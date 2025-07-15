焦點股》東陽︰匯損衝擊減 股價強彈

汽車零組件廠東陽（1319） 自結6月合併稅前淨利2.56億元，雖仍較去年同期衰退22.19%，但單月已重回獲利軌道，今天股價強彈逾6%，截至9：17分，股價暫報102.5元，成交量2339張。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）自結6月合併稅前淨利2.56億元，雖仍較去年同期衰退22.19%，但單月已重回獲利軌道，今天股價強彈逾6%，截至9：26分，股價暫報102元，成交量2884張。

受到台幣兌美元急升影響，東陽連3月獲利受匯損侵蝕，不過6月匯兌損失3300萬元，已較5月的匯兌損失4.08億元大減。

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東陽累計前6月合併稅前淨利24.3億元、稅前每股盈餘3.97元，創歷年同期次高；若排除兩期匯率因素，累計稅前淨利較去年同期成長18%，為史上最賺前6月。

東陽表示，將持續做強本業競爭力，穩健推動全球產能布局，並透過整理整頓與資源整合，優化產線與產品品質，提昇供貨品項，強化韌性體質，全力做好準備迎接旺季需求，正面迎戰關稅危機與國際變局。

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