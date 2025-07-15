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台股盤中》台積電點火飆抵1115元 指數漲逾270點

2025/07/15 10:11

台積電點火飆抵1115元，盤中指數漲逾270點（資料照）台積電點火飆抵1115元，盤中指數漲逾270點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受輝達與台積電ADR週一股價收黑，美股4大指數週一僅費半收黑，其餘3指數全面收小紅，而台股週二在台達電、緯創、廣達等AI股開盤上漲，指數開盤漲3.46點，以22618.43點開出，不過，在台積電、聯電、日月光投控等半導體，及國泰金、元大金、台新金等金融股走跌拖累，指數翻黑，然而在接近10點，台積電在買盤點火，股價急拉，來到1115元，上漲20元，帶動電子股反攻，指數一路拉升，上漲274點，來到22888點。

美國總統川普上週末加劇了貿易緊張局勢，宣佈從8月1日起對歐盟和墨西哥進口產品徵收30%的關稅，不過投資人多認為這些關稅最終可能透過談判降低，加上第二季財報季將到來，週一美國股市仍多上漲。道瓊工業指數上漲88點、0.2%，標普500指數上漲0.14%，那斯達克指數漲幅0.27%，費城半導體指數則下跌0.87%，台積電ADR走低0.75%，收在228.67美元。

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