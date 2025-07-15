晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

施壓川普！歐盟反制清單出爐 波音等720億歐元商品入列

2025/07/15 10:36

歐盟第2份反制清單出爐，包括波音飛機、美系車和波本威士忌等價值720億歐元的美國商品入列。（法新社資料照）歐盟第2份反制清單出爐，包括波音飛機、美系車和波本威士忌等價值720億歐元的美國商品入列。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著跨大西洋貿易緊張局勢加劇，歐盟確定了第2份反制措施清單，如果最終決定對美國採取報復措施，將針對價值720億歐元（約新台幣2.47兆元）的美國商品，包括波音（Boeing）的飛機、美系車和波本威士忌等商品都入列。

《彭博》報導，歐盟執委會編制的一份長達206頁的清單顯示，這些加徵關稅也將針對機械產品、化學品和塑膠、醫療器材、電氣設備、葡萄酒和其他農產品。這項清單最初針對價值950億歐元（約新台幣3.27兆元）的美國商品，在與企業和歐盟成員國協商後有所縮減，清單仍需經過成員國批准才能正式通過。

這一系列措施是歐盟對美國總統川普（Donald Trump）先前所謂的對等關稅的回應，當時川普宣佈對歐盟大多數商品徵收20％的關稅，並對汽車、零件徵收25％的額外關稅，但隨著普遍稅率被暫時降回10％，以便進行談判，歐盟也暫緩反制措施。

川普上週末放話，將於8月1日起，將歐盟關稅上調至30％，歐盟週一（14日）回應指責美國正阻止雙方達成貿易協議的努力，並警告將考慮採取反制措施。歐盟先前已宣佈，如果歐美雙方未能達成貿易協議，準備對價值210歐元（約新台幣7230.3億元）的美國商品徵關稅。

歐盟新一輪針對美國商品的清單涵蓋價值超過650億歐元（約新台幣2.23兆元）的工業產品，主要包括價值近110億歐元（約新台幣3787.3億元）的飛機、超過94億歐元（約新台幣3236.4億元）的機械設備和近80億歐元（約新台幣2754.4億元）的汽車；超過60億歐元（約新台幣2065.8億元）的美國農產品也將受到影響，包括近20億歐元（約新台幣688.6億元）的蔬果，以及約12億歐元（約新台幣413.1億元）的酒精飲料。

這份廣泛的清單還包括近50億歐元（約新台幣1720.5億元）的機密設備和儀器、超過5歐元（約新台幣172億元）的玩具等產品、約2億歐元（約新台幣68.8億元）的樂器。文件稱，選擇這些商品的標準包括是否有替代供應源，產品轉移風險是否高等因素。進口軍用產品則不受關稅約束。

歐盟威脅將採取行動反制後，川普週一在白宮也鬆口，在8月新關稅生效前，願意與歐盟和其他夥伴進行談判。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財