施壓川普！歐盟反制清單出爐 波音等720億歐元商品入列

歐盟第2份反制清單出爐，包括波音飛機、美系車和波本威士忌等價值720億歐元的美國商品入列。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著跨大西洋貿易緊張局勢加劇，歐盟確定了第2份反制措施清單，如果最終決定對美國採取報復措施，將針對價值720億歐元（約新台幣2.47兆元）的美國商品，包括波音（Boeing）的飛機、美系車和波本威士忌等商品都入列。

《彭博》報導，歐盟執委會編制的一份長達206頁的清單顯示，這些加徵關稅也將針對機械產品、化學品和塑膠、醫療器材、電氣設備、葡萄酒和其他農產品。這項清單最初針對價值950億歐元（約新台幣3.27兆元）的美國商品，在與企業和歐盟成員國協商後有所縮減，清單仍需經過成員國批准才能正式通過。

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這一系列措施是歐盟對美國總統川普（Donald Trump）先前所謂的對等關稅的回應，當時川普宣佈對歐盟大多數商品徵收20％的關稅，並對汽車、零件徵收25％的額外關稅，但隨著普遍稅率被暫時降回10％，以便進行談判，歐盟也暫緩反制措施。

川普上週末放話，將於8月1日起，將歐盟關稅上調至30％，歐盟週一（14日）回應指責美國正阻止雙方達成貿易協議的努力，並警告將考慮採取反制措施。歐盟先前已宣佈，如果歐美雙方未能達成貿易協議，準備對價值210歐元（約新台幣7230.3億元）的美國商品徵關稅。

歐盟新一輪針對美國商品的清單涵蓋價值超過650億歐元（約新台幣2.23兆元）的工業產品，主要包括價值近110億歐元（約新台幣3787.3億元）的飛機、超過94億歐元（約新台幣3236.4億元）的機械設備和近80億歐元（約新台幣2754.4億元）的汽車；超過60億歐元（約新台幣2065.8億元）的美國農產品也將受到影響，包括近20億歐元（約新台幣688.6億元）的蔬果，以及約12億歐元（約新台幣413.1億元）的酒精飲料。

這份廣泛的清單還包括近50億歐元（約新台幣1720.5億元）的機密設備和儀器、超過5歐元（約新台幣172億元）的玩具等產品、約2億歐元（約新台幣68.8億元）的樂器。文件稱，選擇這些商品的標準包括是否有替代供應源，產品轉移風險是否高等因素。進口軍用產品則不受關稅約束。

歐盟威脅將採取行動反制後，川普週一在白宮也鬆口，在8月新關稅生效前，願意與歐盟和其他夥伴進行談判。

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