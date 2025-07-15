札克柏格：Meta將斥資數千億美元打造AI數據中心

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）將斥資數千億美元打造AI數據中心。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）週一（14日）表示，公司將斥資數千億美元，興建一系列超大型AI資料中心，全力打造能超越人類思考的「超級智慧（superintelligence）」。

綜合媒體報導，札克伯格週一在自家社群平台Threads發文指出，為了公司的超級智慧努力，他將專注於打造業界最精英、人才密集的團隊。同時，Meta也將投資數千億美元在運算能力，來建立超級智慧，並強調Meta本業足以支應相關投資。

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札克伯格還透露，Meta在未來幾年將在美國多地興建多座多GW（10億瓦特）等級的AI運算中心。其中，第一座多千兆瓦資料中心將命名為「普羅米修斯（Prometheus）」，預計將於2026年上線；另一座名為 「亥伯龍（Hyperion）」的資料中心則會逐步擴大，預估未來幾年內將擴大至5GW規模。

不僅如此，札克伯格表示，Meta還會興建多個巨型叢集，當中一座的占地面積就相當於曼哈頓的一大部分。

為打造超級智慧，Meta近期重金招兵買馬打造AI新團隊，傳出公司開出1億美元（約台幣29.2億）天價奬金，網羅AI人才。

Meta股價14日收在720.92美元，漲幅0.48%。

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