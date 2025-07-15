川普對俄羅斯放狠話！國際油價震盪重挫

國際油價週一（14日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人權衡美國總統川普對俄羅斯石油買家，祭出新制裁的威脅，這可能影響全球供應，同時投資人仍對川普的關稅政策感到憂心。國際油價週一（14日）下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.47美元，跌幅2.15%，收每桶66.98美元。

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布蘭特原油期貨下跌1.15美元，跌幅1.63%，收每桶69.21美元。

川普宣布將提供烏克蘭新一輪武器，並威脅若莫斯科在50天內不達成和平協議，將對購買俄羅斯出口產品的買家祭出新一波制裁。

油價早盤上漲，因市場預期華府將加碼制裁，但隨後價格回落，交易員重新評估美國是否真的會對仍與俄羅斯交易的國家施加高額關稅。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場認為這是個負面消息，因為看起來仍有很多時間可以協商。市場今早原本擔心，美國會立刻制裁俄油，但實際情況看來延後了。」

中國與印度是俄羅斯原油的主要出口目的地。瑞穗（Mizuho）能源期貨部門主管 耶格（Bob Yawger）則指出：「美國對中國課徵100%關稅的機率微乎其微……這麼做會讓通膨飆升。」

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