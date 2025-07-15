美國大砍對外援助 中國趁虛而入擴大外交影響力

研究報告顯示，美國減少國際參與的同時，中國正在擴大自身外交影響力。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國參議院外交關係委員會民主黨籍議員週一（14日）發佈的報告顯示，在美國總統川普（Donald Trump）削減對外支出，減少國際參與的同時，中國正在擴大自身外交影響力。

《路透》報導，這項報告是工作人員數個月出差和研究的結果，發佈之際，川普政府正在大幅削減國務院支出，包括從週五（11日）開始解僱1350多名僱員，總共將裁減近3000名人員。

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川普政府也削減了數十億美元的對外援助，並且關閉了美國國際開發署（USAID），該機構為美國在全球的大部分人道主義和發展援助提供資金。這項行動導致機構數千名員工和承包商被解僱，超過80％的專案被砍。批評人士指出，這些削減將削弱華府捍衛和促進美國海外利益的能力。學術期刊《刺胳針》（The Lancet）研究顯示，USAID的資金削減和解散，可能導致未來5年內新增死亡人數超過1400萬人。

民主黨籍議員沙欣（Jeanne Shaheen）表示，川普政府上任幾天後，就開始撤回華府在全球各地的承諾，而中國就開始將美國歸類為「不可靠的合作夥伴」，在美國退出的時候，北京卻在擴大影響力。

川普政府則稱，這些改革有助於使外交政策與川普的「美國優先」議程保持一致的步調，這也是縮減聯邦官僚機構和川普政府官員所說的「浪費性支出」所做出努力的一部份。川普認為，美國對外援助支付的費用不成比例，希望其他國家能承擔更多。

民主黨這份長達91頁的報告，列舉了委員會研究人員認為中國正在擴大其影響力的方式，從廣播、醫療到發展工作。報告中也提到數十起研究人員發現的案例，在這些案例中，中國在美國取消或是削減國際計劃時介入，從資助疫苗、提供糧食到基礎設施建設。

以非洲為例，美國終止糧食援助計劃之後，中國在3月向烏干達捐贈了價值200萬美元（約新台幣5874萬元）的稻米；美國5月終止對尚比亞3700萬美元（約新台幣10.86億元）的愛滋防治援助，中國隨後表示，將協助對抗愛滋，包括捐贈50萬個快篩，並計劃舉行更多會議，在愛滋病議題上繼續保持夥伴關係。

報告也提到，在東南亞地區，中國國家主席習近平親自出訪越南、柬埔寨和馬來西亞，並與3國領袖舉行會談。這次訪問，北京在越南達成了鐵路協議，在柬埔寨達成了37項合作協議，涉及能源、教育和基礎設施等領域，並在馬來西亞進行了技術、製造業交流。

拉丁美洲的部份，中國於5月主辦中國－拉丁美洲和加勒比海地區論壇，並宣佈，將為該地區提供90億美元（約新台幣2643.3億元）的信貸額度以及額外的基礎設施投資。

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