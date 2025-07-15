黃金準備衝破4000美元？高盛曝「1轉變關鍵」超級穩

今年4月以來，黃金一直在每盎司3200至3450美元之間盤整。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛1份報告指出，今年4月以來，黃金一直在每盎司3200至3450美元之間盤整，但現在市場的資金結構出現轉變，原本炒作氣氛濃厚的投機資金撤離，取而代之的是各國央行等長期買家，為金價奠定穩固的基礎，預計2025年底金價將漲到每盎司3700美元，2026年中將突破每盎司4000美元大關。

金價2024年來一直處於歷史高點，而報告指出，原本處於歷史高檔的投機部位，在4月1日追繳保證金壓力下大量平倉，目前管理基金的淨多單已回到長期均值。

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這項變化意義重大。由於投機資金退潮，代表因強制平倉引發金價暴跌的風險明顯降低，同時也為更穩定的長線資金進場鋪路，而ETF的潛在買盤和各國央行的持續購金需求，正逐漸成為支撐金價的主力。

上週受貿易緊張情勢升溫影響，黃金價格走揚，週五收每盎司3355美元，再次證明其避險功能，而週一（14日）紐約黃金期貨下跌0.1%，報每盎司3359.10美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3350.97美元，一度觸及6月23日以來最高。

高盛表示，在投機資金撤退同時，全球央行的購金需求依然強勁，成為穩定市場的中流砥柱。根據高盛的即時預測模型，5月各國央行及其他機構在倫敦場外交易市場（OTC）淨買入約31噸黃金，遠高於2022年前每月17噸的平均水準。

今年至今，該模型預測央行月均需求為77噸。儘管略低於高盛預估到2026年中每月80噸的目標，但仍顯示央行購金需求的結構性強勢。這種由官方機構主導的持續買盤，為金價提供堅實支撐。

高盛預測，2025年底金價將漲到每盎司3700美元，2026年中更將突破4000美元大關。

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