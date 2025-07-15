「中國衝擊2.0」來襲 ! 紐時1句話點破美國靠關稅維持經濟霸權後果

美媒示警，「中國衝擊2.0」來襲，美國若只靠關稅，恐喪失經濟霸權地位。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國第一次顛覆美國經濟是在1999年至2007年間，當時的「中國衝擊」（China Shock）曾重創美國製造業，導致4分之1的製造業工作機會消失。現今，「中國衝擊2.0」快速逼近，正積極爭取美國長期以來在多項領域的領導者創新地位，包括航空、人工智慧、電信、微處理器、機器人、核能和聚變能、量子運算、生物技術和製藥、太陽能、電池等領域。

《紐約時報》警告，美國若只靠關稅，永遠無法成為一個吸引創新的地方，在面臨新一輪的「中國衝擊」下，恐將再次錯失經濟霸權的地位。

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紐時表示，20年前的「中國衝擊」曾重創美國製造業，在中國低價商品的湧入，失去將近4分之1的製造業工作機會，例如維吉尼亞的馬丁斯維爾和北卡羅來納州的海波因特，這2個地方曾經是世界運動衫和家具之都，後來逐漸復甦，新增的也多半是低薪職缺。

2015年，中國廉價勞力紅利耗盡，製造成長趨緩，美國的製造業反而小幅回升，這讓許多人以為，中國衝擊已是過去式。但經濟學家卻警告，「中國衝擊2.0」正悄然來襲，且這一次將更具顛覆性。

不同於過去以低價勞動力為武器的輸出導向經濟，中國正全力進攻高科技領域。從人工智慧、航空、量子運算到核融合、生技、機器人與電動車，中國已不再只是「世界工廠」，而是逐步成為「全球創新領導者」。

根據澳洲戰略政策研究所（ASPI）報告，2003至2007年間，美國在64項先進科技中領先中國60項。到了2019至2023年間，這數據竟然反轉，中國在其中57項技術領先美國。

該文指出，這數據不是偶然，中國地方政府成為中國創新的新推手。以合肥為例，這座曾經貧困的內陸城市，靠著果斷投資與扶持電動車創業公司，在短短5年內躍升為中國第二大電動車生產基地。

類似的案例還包括比亞迪（BYD）、寧德時代（CATL）、大疆（DJI）與隆基（LONGi）等，這些年資不到30歲的企業，如今已是全球技術與市佔率的雙冠王。

現今，中國不再依賴低工資，而是靠著資本與科技領先全球。反觀美國，卻仍停留在用「關稅」應對的思維中，從川普到拜登，美國頻頻對中國課稅，意圖重振本土產業。然而，關稅更像是「地雷」，不只波及對手，也殃及盟友與自家消費者。

紐時直言，如果美國仍然沉浸於過去的貿易戰，繼續用過時工具應對全新挑戰，未來可能不只是失去幾座工廠，而是失去在全球經濟中的領導地位。

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