服軟？歐盟威脅對美關稅反制 川普稱願意談判

歐盟威脅對美關稅反制，川普稱願意談判（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟週一指責美國抵制達成貿易協議的努力，並警告說，如果不能達成協議，歐盟將採取反制措施，以避免美國總統川普威脅從8月1日起徵收的懲罰性關稅，川普週一表示，在下個月新的30%關稅生效之前，他願意與歐盟和其他貿易夥伴進行進一步討論，歐盟官員也將來美國進行談判。

路透報導，川普在橢圓形辦公室對記者說：“他們希望達成不同的協議，我們始終願意進行談判，包括與歐洲的談判。事實上，他們正在過來。他們願意談。”

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川普週六加大了貿易戰力度，表示將於下個月對來自歐盟和墨西哥的大部分進口產品徵收30%的關稅，此前他還對包括亞洲經濟強國日本和韓國在內的其他國家發出了類似的警告。

歐盟迄今尚未採取報復措施，以避免針鋒相對的升級，同時仍有可能透過談判達成更好的結果。但在週一在布魯塞爾舉行的歐盟部長會議上，歐盟部長似乎更接近反擊。

丹麥外交大臣拉斯穆森在會後的記者會上稱，關稅威脅「絕對不可接受」。

歐盟貿易專員塞夫喬維奇表示，他相信“仍有繼續談判的潛力”，但對華盛頓未能與其最大貿易夥伴達成協議表示沮喪。

他說：「正如我之前所說，要團結一致，就必須做到最好。」他還補充說，歐盟成員國一致認為，如果與美國的貿易談判失敗，歐盟27國集團將需要採取反制措施。

義大利外交部長塔亞尼稍早表示，如果雙方未能達成協議，歐盟已經準備好對美國商品徵收價值210億歐元（約新台幣7197億元）的關稅清單。

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