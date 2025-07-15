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川普新關稅目標 ! 傳「無人機、多晶矽」要被課稅 美商務部啟動調查

2025/07/15 08:52

川普啟動對無人機、多晶矽調查，為徵收關稅鋪路。（法新社資料照）川普啟動對無人機、多晶矽調查，為徵收關稅鋪路。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國總統川普再度動用貿易擴張法第232條，以國家安全考量為由，針對無人機、無人飛行器零件及太陽能關鍵材料多晶矽（polysilicon）等展開進口調查，這些商品輸入美國可能面臨新關稅。

根據該法律，商務部長需再270天內提交調查結果。如果調查得出結論，受審查商品的進口對國家安全構成威脅，川普可以對這些進口商品徵收關稅。

報導指出，其中一項調查重點是「無人機系統（UAS）及其零件」的進口，另一項調查則針對對美國的多晶矽及其衍生產品的出口。

川普已根據第 232 條展開對其他進口產品的調查，包括銅和藥品，並已依據該權限對鋼鐵和鋁加徵關稅。這些措施與川普近日陸續宣布的各國進口稅不同，屬於他擴大全面關稅政策的一部分。

川普已向貿易夥伴發出一連串的關稅要求函，設定自 8 月 1 日生效的進口稅稅率。這些舉措已引發市場動盪，市場擔憂貿易戰可能使全球經濟陷入衰退，各貿易夥伴也急忙尋求協議，以避免下個月實施的更高關稅。

川普週一表示，美國在加徵關稅方面「才剛起步」，聲稱僅汽車與鋼鐵關稅就已為美國帶來1880億美元（約新台幣5.5兆元）的收入。

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