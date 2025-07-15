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黃仁勳三度訪中藏玄機 ! 中媒點破密會雷軍的「背後含意」

2025/07/15 10:45

黃仁勳與雷軍會面合照。（擷取自中國社群媒體）黃仁勳與雷軍會面合照。（擷取自中國社群媒體）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕盛夏酷暑難耐，但輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳依舊一身標誌性皮夾克現身北京，這是他今年第三度造訪中國。中媒報導，黃仁勳已於上週末抵達中國，公開行程將會參加第三屆中國國際供應鏈促進博覽會，但在他抵達北京後不久，一張他與小米董事長雷軍的合照就曝光了，這讓外界意識到，黃仁勳這趟中國行是否隱藏更多「關鍵行程」。

中媒揭露，2024年底黃仁勳赴香港科大與沈向洋對談，但當時還有1個隱密行程，就是拜訪中國2家頂級客戶。這次黃仁勳到北京與雷軍的會面，也顯示輝達正在更積極經營中國的「非官方」關係網。

對於黃仁勳與雷軍的親密合影，輝達官方表示，這些照片並沒有公佈過，不清楚具體細節。然，一位知情人士告訴中媒，這張照片是在黃仁勳拜訪私人客戶時被旁觀者拍到的，並不屬於黃仁勳的公開行程。根據中媒IT之家報道，消息人士拒絕透露照片的具體拍攝時間。

據報導，隨著美國政府對AI晶片出口限制日益收緊，輝達為中國市場量身打造的H20卡被限制出口。黃仁勳面對輝達中國市占率下滑，除了要安撫當地員工、客戶，還要「找方法繼續做生意」。

中媒指出，輝達的營收被動收縮得很厲害，這點已反映在官方財報。2026財年第一財季，輝達在中國（含香港）市場的營收55.22億美元（約新台幣1619.7億元），佔總營收12.5%，年成長率高達121%。但在巔峰時期，中國市場對輝達的營收貢獻一度達25%。倘若無美政府的出口限制，中國市場貢獻輝達恐怕是2倍、甚至3倍。

現在，輝達對中國的特供晶片H20被美國禁止出口，輝達也規劃研發更符合美國晶片出口禁令的新特供晶片。最幾週，中國業界傳聞，輝達將在9月向大中國客戶提供新的特供版晶片B20、B30、B40，甚至有傳聞，已有中國雲廠客戶已經拿到了測試產品。

一位知情人士透露，現在所有特供產品，都要事先報備。市場上傳聞的B20、B40這些產品，在H20被禁之前內部的確有討論，但還沒有定論。但從目前流傳出來的硬體規格看，B20的可能性要高於B40。

中媒指出，黃仁勳再三來中國，目的之一就是溝通解決方案，他具體拿出什麼產品，要看勾兌結果，最終特供晶片要叫什麼名字，其實並不重要。

此外，對輝達來說，維持在中國市場的出鏡率也很重要，因為「黃仁勳不來，蘇媽就來了」。據一位中國國產晶片業者表示，蘇媽來中國也很勤勞，經常到客戶那裡去拜會。因此，既使黃仁勳不來，蘇姿豐、陳立武可能就帶著解決方案來了。

中國業內人士指出，中國科技企業採購輝達產品，與支援國產晶片並非二元對立。事實上，中國大型企業都有自己的採購方案，譬如百度培育崑崙芯，位元組聯合寒武紀，阿里有平頭哥。

但依照寒武紀的財報和沐曦的招股書的營收來推算，單一品牌國產AI晶片一年能供給的數量也就幾萬張卡的水平，而大廠要做AI需要10萬卡、20萬卡，國產替代仍需長時間。

業者強調，需求和供給之間缺口太大，客戶需求不會因為供給不足而主動收縮。因此，無論是矽谷巨頭還是中國科技企業，目前都在瘋狂囤積算力。

分析師指出，全球AI軍備競賽裡，無論是微軟一年48.5萬張卡的採購，還是Meta、Google自研晶片的布局，都透露出一個訊號，誰能掌握足夠的算力，誰就能在新一輪科技浪潮中站穩腳步。中國也不例外，輝達自然不願讓位。

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