搶運潮來了！89萬個貨櫃湧入洛杉磯港 創117年來「最繁忙紀錄」

美國最大港口「洛杉磯港」在2025年6月創下歷來單月最高貨櫃吞吐量紀錄。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普即將在8月實施新一輪對中國商品的關稅政策，進口商紛紛加快出貨腳步，導致美國最大港口「洛杉磯港」在2025年6月創下歷來單月最高貨櫃吞吐量紀錄，在6月共處理89萬2340個20呎標準貨櫃（TEU），年增率達8%，創下117年來最繁忙的6月。這批貨物多為節慶商品與消費性補貨產品，主要來自中國、越南與東南亞地區。分析指出，這波「搶運潮」正是市場對川普政府關稅政策產生「長鞭效應」的具體反應。

《CNBC》報導，由於美國和中國5月12日在瑞士日內瓦舉行的談判中達成協議，雙方同意各自大幅調降115%關稅，為期90天，這個休兵期預計在8月12日屆滿，因此在市場看來，這波貨櫃數量增加並不令人意外。

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洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）指出，這一波貨櫃處理量的成長，凸顯的是時間點與政策變化帶來的貨物流動劇烈波動。不應稱為「激增」，而是反映市場因應不確定性所產生的調整行為。

塞羅卡指出，如果情勢如目前預測發展，8 月的貨量預期將下降，因為新關稅上路會讓美國進口商的成本升高。他引述美國全國零售聯合會（NRF）的預測稱，從 8 月到 11 月，全美港口的貨運量可能出現雙位數百分比的下滑。原因在於新關稅生效將拉高進口成本，進而壓抑需求。

對進口商而言，即便目前處於貿易戰暫停期，關稅成本仍對企業造成巨大壓力。 家電商耶迪（Yedi）銷售總監迪瓦赫里（Bobby Djavaheri）透露，受中國商品及不鏽鋼加徵關稅影響，讓他公司在進口一個貨櫃廚房家電的費用，從1500至2000美元（約4.44萬至5.92萬元新台幣）暴漲至4萬至5萬美元（約118.4萬至148萬元新台幣），大幅壓縮利潤空間。

全球貨運公司 C.H. Robinson 貨運總裁肖特（Mike Short）表示，即使港口在 6 月迎來大量貨物，部分貨主仍選擇減少進口量，只進口像返校季這類必要商品。

肖特指出：「有些公司為了避開關稅截止日期加快從東南亞出貨，另一些則維持原本旺季排程，採取觀望態度。雖然我們即將進入傳統零售海運旺季，但今年不太可能見到傳統的高峰貨量，因為我們的 7500 家零售客戶多數仍在消化庫存，只會進口最必要的商品。」

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