Labubu席捲全球賺翻了！泡泡瑪特高層透露「下一步」

中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅，粉絲在拆盒前根本不知道會拿到哪一款，因此在開箱時總是充滿了驚喜，這種「盲盒」玩法吸引了大量年輕消費者，外媒指出，拉布布近期在全球迅速爆紅，已經成為泡泡瑪特的「吸金利器」。泡泡瑪特高層透露，計劃持續擴展海外市場，趁這波熱潮繼續在國際上擴張。

根據泡泡瑪特最新的年度財報，2024 年的全球營收高達 130.4 億元人民幣（約541.5億元新台幣），其中31.25億元人民幣（約129.78億元新台幣）為純利，而包含拉布布的「The Monsters」系列就貢獻了30.4億元人民幣（約126.25億元新台幣）營收，年增率高達726.6%。

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《CNBC》報導，泡泡瑪特成立於2010年，最初只是一間位於北京的小型店家，公司穩定成長後，2011年在購物中心開了第2家店，2016年設立網路商店，而泡泡瑪特定期和藝術家合作，設計出玩具和公仔等，2019年和龍家昇（Kasing Lung）合作，推出「The Monsters」系列，而拉布布就是「The Monsters」中的角色之一，售價約在30美元（約886元新台幣），而根據泡泡瑪特介紹，拉布布是一隻「耳朵尖長、牙齒鋸齒狀」並帶著「調皮笑容」的小怪獸。

到了 2023 年，泡泡瑪特開始販售可掛鑰匙圈的拉布布款式。2024 年 4 月，韓國女子天團 BLACKPINK 成員 Lisa被拍到她的包包上掛著一隻拉布布吊飾。這進一步讓全球掀起拉布布風潮，粉絲紛紛搶購，拉布布也瞬間成為時尚單品與社交地位象徵，像麗珠（Lizzo）、蕾哈娜（Rihanna）等名人也將拉布布掛在自己的名牌包上，讓這波熱潮持續升溫。

粉絲們會在泡泡瑪特門市前大排長龍數小時，甚至出國搶購。部分稀有款拉布布在 StockX、eBay 等轉售平台上，被喊價到數百、甚至上千美元。

截至週一（14日），泡泡瑪特的市值約在3500億港元（約447億美元），遠遠超越美泰兒（Mattel）的64.4億美元與孩之寶（Hasbro）的106.3億美元。

報導提到，時尚與流行文化的熱潮終究會冷卻，拉布布的熱度未來也可能減退。不過就目前而言，泡泡瑪特美國地區智慧財產權授權主管布羅（Emily Brough）透露，公司計劃持續擴展海外市場，趁熱度尚在之際擴大布局，並持續與擴充合作藝術家陣容，創造更多新角色並推向市場。

布羅說：「泡泡瑪特已經走過 15 年，我們的目標從來不是一時爆紅，而是建立一個能長久經營的品牌。我們會持續擴展合作藝術家的多樣性，也會讓粉絲有更多不同方式和角色互動，讓這份熱情與快樂能夠一直延續下去。」

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