晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Labubu席捲全球賺翻了！泡泡瑪特高層透露「下一步」

2025/07/15 09:33

中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅。（彭博）中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅，粉絲在拆盒前根本不知道會拿到哪一款，因此在開箱時總是充滿了驚喜，這種「盲盒」玩法吸引了大量年輕消費者，外媒指出，拉布布近期在全球迅速爆紅，已經成為泡泡瑪特的「吸金利器」。泡泡瑪特高層透露，計劃持續擴展海外市場，趁這波熱潮繼續在國際上擴張。

根據泡泡瑪特最新的年度財報，2024 年的全球營收高達 130.4 億元人民幣（約541.5億元新台幣），其中31.25億元人民幣（約129.78億元新台幣）為純利，而包含拉布布的「The Monsters」系列就貢獻了30.4億元人民幣（約126.25億元新台幣）營收，年增率高達726.6%。

《CNBC》報導，泡泡瑪特成立於2010年，最初只是一間位於北京的小型店家，公司穩定成長後，2011年在購物中心開了第2家店，2016年設立網路商店，而泡泡瑪特定期和藝術家合作，設計出玩具和公仔等，2019年和龍家昇（Kasing Lung）合作，推出「The Monsters」系列，而拉布布就是「The Monsters」中的角色之一，售價約在30美元（約886元新台幣），而根據泡泡瑪特介紹，拉布布是一隻「耳朵尖長、牙齒鋸齒狀」並帶著「調皮笑容」的小怪獸。

到了 2023 年，泡泡瑪特開始販售可掛鑰匙圈的拉布布款式。2024 年 4 月，韓國女子天團 BLACKPINK 成員 Lisa被拍到她的包包上掛著一隻拉布布吊飾。這進一步讓全球掀起拉布布風潮，粉絲紛紛搶購，拉布布也瞬間成為時尚單品與社交地位象徵，像麗珠（Lizzo）、蕾哈娜（Rihanna）等名人也將拉布布掛在自己的名牌包上，讓這波熱潮持續升溫。

粉絲們會在泡泡瑪特門市前大排長龍數小時，甚至出國搶購。部分稀有款拉布布在 StockX、eBay 等轉售平台上，被喊價到數百、甚至上千美元。

截至週一（14日），泡泡瑪特的市值約在3500億港元（約447億美元），遠遠超越美泰兒（Mattel）的64.4億美元與孩之寶（Hasbro）的106.3億美元。

報導提到，時尚與流行文化的熱潮終究會冷卻，拉布布的熱度未來也可能減退。不過就目前而言，泡泡瑪特美國地區智慧財產權授權主管布羅（Emily Brough）透露，公司計劃持續擴展海外市場，趁熱度尚在之際擴大布局，並持續與擴充合作藝術家陣容，創造更多新角色並推向市場。

布羅說：「泡泡瑪特已經走過 15 年，我們的目標從來不是一時爆紅，而是建立一個能長久經營的品牌。我們會持續擴展合作藝術家的多樣性，也會讓粉絲有更多不同方式和角色互動，讓這份熱情與快樂能夠一直延續下去。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財