晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

暑假出國機票省錢攻略 5大迷思1次破解

2025/07/15 08:17

1]

〔記者王孟倫／台北報導〕暑假旺季到來，面對機票、團費持續喊漲的情況下，該如何購買才能最划算？專家表示，出國買機票，5大迷思包括：覺得機票越搜越貴？機票、飯店分開訂較便宜？航空公司官網最便宜？等到最後再訂票會比較划算？以及星期二買的機票比較便宜，其實，都要視情況而定，並不是一成不變的。

金融比較平台Money101指出，以暑假飛日本來回機票來說，若不是廉航，至少都要破萬元，韓國機票漲幅也是不小，但是，大家出國都希望買到時間、價格都好的機票，為何明明是同個航班、同個艙等，機票價格卻有所差異？

專家指出，關於機票定價，是由航空公司收益管理（Yield Management）3大法則來決定，一是定價策略：各航空公司多按照市場需求定價，若有規劃出國的國人，可提前買票享受早鳥優惠；不過，商務型的旅客幾乎都是在出發前才購票，所以，相較之下，付的錢較前者來得高。

二是機票供應控管：航空公司會依歷史資料，控制釋出機位的數量多寡，這同時，也是作為判斷價格制定區間及低價座位數量的標準之一。三是機位控管：航空公司也會管控機上座位分配、所有時間、座位區的定價區間，用價格來為機位定價的過程，稱為機位控管。

除了上述幾個原則，也要把燃油附加費用、海關使用稅或兩地機場稅等稅金算進去；其中，機票有單程也有來回，有人感到不解，為何來回票價大多較單程便宜？Money101指出，並非絕對，通常1趟單程票價錢是來回的7成左右，不過，若來回票有促銷，價格反而可能比單程還便宜。

此外，民眾對機票常有一些下列迷思，第1、為什麼覺得機票越搜越貴？不少人都有類似的經驗，機票越查就越貴，難道，搜尋次數真的會影響票價嗎？專家表示，其實不然，這是因為你在找機票同時，也有很多人在訂票，並不是只有你1個人，甚至已經進入付款流程，這時你看到的票價就會被鎖住，只會出現較貴的金額；如果有人訂票未完成，也是有機會撿到便宜的。

迷思2，機票、飯店分開訂較便宜？不一定，現在許多旅行社都會針對不同狀況及國家，推出多樣優惠組合活動，像是自由行、跟團等，方案內包含機票及飯店，有時算下來的金額比分開訂還划算。

迷思3，航空公司官網最便宜？答案是不一定，大多航空公司都會委託網路旅行社（Online Travel Agent）代銷，兩者在不同期間針對機票價格也會有不同的策略，換言之，即使航空公司宣布調漲，旅行社仍有機會出現破盤價等情況。

迷思4，等最後1秒訂票才划算？未必，假設航班沒有滿載，航空公司是有機會在最後一刻、釋出低價票種，不過，通常越靠近出發日訂票，價格是會越來越高的。

迷思5，訂星期二的機票比較便宜？並非如此，訂票必須要考慮是不是旺季，像是不需要多請假的週五、週六，大多會出現航班客滿，價格自然比較貴，也就是供需影響到價格；反觀平日週一至週四等，出國旅遊的比例少，機票當然來得比較便宜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財