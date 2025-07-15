暑假出國機票省錢攻略 5大迷思1次破解

1]

〔記者王孟倫／台北報導〕暑假旺季到來，面對機票、團費持續喊漲的情況下，該如何購買才能最划算？專家表示，出國買機票，5大迷思包括：覺得機票越搜越貴？機票、飯店分開訂較便宜？航空公司官網最便宜？等到最後再訂票會比較划算？以及星期二買的機票比較便宜，其實，都要視情況而定，並不是一成不變的。

金融比較平台Money101指出，以暑假飛日本來回機票來說，若不是廉航，至少都要破萬元，韓國機票漲幅也是不小，但是，大家出國都希望買到時間、價格都好的機票，為何明明是同個航班、同個艙等，機票價格卻有所差異？

請繼續往下閱讀...

專家指出，關於機票定價，是由航空公司收益管理（Yield Management）3大法則來決定，一是定價策略：各航空公司多按照市場需求定價，若有規劃出國的國人，可提前買票享受早鳥優惠；不過，商務型的旅客幾乎都是在出發前才購票，所以，相較之下，付的錢較前者來得高。

二是機票供應控管：航空公司會依歷史資料，控制釋出機位的數量多寡，這同時，也是作為判斷價格制定區間及低價座位數量的標準之一。三是機位控管：航空公司也會管控機上座位分配、所有時間、座位區的定價區間，用價格來為機位定價的過程，稱為機位控管。

除了上述幾個原則，也要把燃油附加費用、海關使用稅或兩地機場稅等稅金算進去；其中，機票有單程也有來回，有人感到不解，為何來回票價大多較單程便宜？Money101指出，並非絕對，通常1趟單程票價錢是來回的7成左右，不過，若來回票有促銷，價格反而可能比單程還便宜。

此外，民眾對機票常有一些下列迷思，第1、為什麼覺得機票越搜越貴？不少人都有類似的經驗，機票越查就越貴，難道，搜尋次數真的會影響票價嗎？專家表示，其實不然，這是因為你在找機票同時，也有很多人在訂票，並不是只有你1個人，甚至已經進入付款流程，這時你看到的票價就會被鎖住，只會出現較貴的金額；如果有人訂票未完成，也是有機會撿到便宜的。

迷思2，機票、飯店分開訂較便宜？不一定，現在許多旅行社都會針對不同狀況及國家，推出多樣優惠組合活動，像是自由行、跟團等，方案內包含機票及飯店，有時算下來的金額比分開訂還划算。

迷思3，航空公司官網最便宜？答案是不一定，大多航空公司都會委託網路旅行社（Online Travel Agent）代銷，兩者在不同期間針對機票價格也會有不同的策略，換言之，即使航空公司宣布調漲，旅行社仍有機會出現破盤價等情況。

迷思4，等最後1秒訂票才划算？未必，假設航班沒有滿載，航空公司是有機會在最後一刻、釋出低價票種，不過，通常越靠近出發日訂票，價格是會越來越高的。

迷思5，訂星期二的機票比較便宜？並非如此，訂票必須要考慮是不是旺季，像是不需要多請假的週五、週六，大多會出現航班客滿，價格自然比較貴，也就是供需影響到價格；反觀平日週一至週四等，出國旅遊的比例少，機票當然來得比較便宜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法