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美ITC建議禁止進口中國京東方面板 蘋果iPhone恐遭波及

2025/07/14 22:12

美國ITC初步判決，京東方竊取三星顯示的商業機密。（路透）美國ITC初步判決，京東方竊取三星顯示的商業機密。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》14日報導，美國國際貿易委員會（ITC）初步裁定，中企京東方（BOE）竊取三星顯示公司（Samsung Display）的有機發光二極體（OLED）商業機密。如果該判決最終確立，將衝擊京東方對蘋果iPhone的面板供應。

報導說，業界消息人士指出，ITC近日公佈初步判決說，京東方與其7家子公司盜用三星的商業機密，違反美國「關稅法」337條款。

ITC建議對京東方實施兩項制裁：一是部分禁止進口令（limited exclusion order），以及停止並終止令（cease and desist order）。前者將禁止使用三星顯示商業機密而生產的OLED面板、模組與相關組件進口美國。後者將立即禁止含問題技術的產品行銷、經銷、銷售、廣告等所有活動，此禁令包含現有庫存，並可能擴及級美國之外的其他地區。

業界專家認為，由於該初步判決是在ITC對不公平貿易行為進行調查後發布的，因此最終判決變動的可能性微乎其微。

報導說，如果最終判決確立，預料京東方將面臨嚴重後果。尤其是蘋果可能難以繼續採用京東方的面板，蘋果iPhone標準款的OLED均使用京東方面板。ITC最終判決預計11月出爐。三星顯示公司於2023年10月底向ITC提告京東方侵權。

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