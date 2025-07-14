瞄準高雄資產專區 國泰世華銀行再推私募股權基金

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，將正式開設專區分行，啟動高資產服務新據點，成為首批啟動營運的金融機構之一。為了促進高資產領域的國際對話，國泰世華銀行今舉辦「聚勢亞灣 引領資產管理新動能」國泰世華金融專區論壇，邀集專家代表，探討台灣高資產市場如何結合全球私募新局與數位管理工具，構築資產管理一站式服務的創新藍圖。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，目前國泰世華的私募股權商品已有5檔，此次進軍高雄資產管理專區，也將新推出以投資半導體及AI產業為主的私募股權基金。他說明，私募股權基金除了可投資標的較為廣泛，投資策略也更多元外，還擁有波動度小且報酬率高等特性，加上近年市場上出現半開放式、流動性更高的私募股權，也增加高資產客群投入意願。

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傅伯昇提到，高資產客戶對私募股權等另類投資的興趣越來越高，在亞洲銀行中，私募股權在私人銀行的投資組合中占比約10-15%；在高資產客戶的家族辦公室，占比可達20-30%；美國一些校務基金或養老基金，占比可能高達40％或50％。他說明，關鍵在於是否有專業團隊評估，會影響客戶承擔另類投資風險的態度。

傅伯昇表示，金管會在考察香港、新加坡等國後，發現另類投資非常適合高資產客戶，所以希望透過金融專區引進成熟的另類投資商品，也希望台灣的私人銀行業者，能轉投資國內證券或投信公司旗下的私募股權基金。

傅伯昇說，過往受限於法規，私募股權基金不能在銀行上架銷售；高雄資產管理專區開放後，這些另類投資商品可以透過私人銀行銷售，加上半流動性架構，讓募集更有效率。

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