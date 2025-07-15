護國神山台積電蟬聯繳稅王 稅額再破千億遙遙領先

台積電蟬聯「繳稅王」，推估自繳稅額破千億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季結束，按企業財報等資料推估，今年仍由台積電蟬聯「繳稅王」，儘管適用「台版晶片法」，但台積電繳稅金額（不含暫繳稅款）再破千億元居冠；鴻海、陽明海運、聯電等分居第2至4名，但稅額均不到百億元，推估繳稅金額約數十億元，與台積電有一大段距離。

根據財政部統計，2024年度營所稅結算申報件數112.4萬件、年增2.91%，自繳稅額5834.5億元、年增6.21%；另有基本稅額及未分配盈餘申報自繳稅額億及218.48億及431.07億元，分別年增131.78%及年減38.78%。

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各地區國稅局中，北區國稅局因轄區內有許多上市櫃公司、科學園區等，營所稅申報件數及自繳稅額最多，今年營所稅結算申報件數38.8萬件、年增3.11%，自繳稅額2862.61億元、年增19.54%，且其轄區內今年再度創下單一企業繳稅破千億元的紀錄。北區國稅局表示，營所稅結算申報自繳稅額，不含暫繳稅款，換言之，企業實際繳稅金額更多，但基於保密原則，無法透露企業名稱。

不過，對照企業財報等資料，推估台積電蟬聯「繳稅王」。台積電去年因適用「台版晶片法」，自繳稅額降至千億元以下，今年再度重返千億元以上；鴻海、陽明海運、聯電自繳稅額次之，推估繳稅金額數十億元，與「繳稅王」台積電差距持續拉大。

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