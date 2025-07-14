國內首檔「股債平衡ETF」將開募 布局美科技巨頭與中天期公債

凱基投信今（14）日宣布，推出國內首檔「被動式平衡型ETF」凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T）。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕金管會今年開放2大類新種ETF，包括主動式ETF及股債平衡ETF，凱基投信今（14）日宣布，推出國內首檔「被動式平衡型ETF」凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T），該基金同時布局科技巨頭與美國中天期公債，希望透過資產配置，解決國人的投資痛點，達到風險分散、報酬穩定的目的。

今年的投資市場受到美國關稅戰的衝擊，不但股票市場重挫、金融市場劇烈震盪，美元更出現大幅貶值表現，在在衝擊投資人的投資報酬率。凱基投信指出，00980T的商品設計，採取股票70%、債券30%的配置比重，其中7成的股票部位布局那斯達克指數中市值前10大的科技10巨頭，截至5月底，標的包含Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等個股，都在00980T所追蹤指數的成份股之列。

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至於另外3成的債券布局，凱基美國TOP（00980T）所追蹤指數的債券部位，鎖定美國3-10年的「中天期公債」，主要因預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位區間，債券殖利率仍具投資價值；加上今年金融市場波動加劇，回顧

2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，美國中天期公債波動度低於長天期公債，報酬風險卻優於長天期公債，顯見投資組合納入美國中天期公債，可兼顧強化投資組合防禦力以及投資效率。

平衡凱基美國TOP（00980T）即將於7月29日至8月4日間展開募集，除了股7債3的平衡配置，也採取「每季換股」、「每月股債權重再平衡」，希望以長期穩健增值，成為投資新手、中長線投資人，甚至準退休族資產配置的選擇。

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