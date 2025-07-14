晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

比特幣再創新高 唯成交量、流動性偏低

2025/07/14 18:42

比特幣突破12萬美元。（示意圖，業者提供）比特幣突破12萬美元。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日比特幣再次創新高，正式突破12萬美元。不過台灣加密貨幣交易所HOYA  BIT彭云嫻指出，本次創高成交量與流動性偏低，多數持幣者並未跟進拋售、反而選擇續持有，顯示投資人不再追逐短期獲利，而是將之視作長期資產配置的一環。

比特幣近期漲勢驚人，本週漲幅超過10%，年初至今累計飆升約30%。彭云嫻分析，本次比特幣大漲主因是美國國會本週預計審查穩定幣監管、數位資產市場規範，以及禁止美聯準會發行數位美元，隨著美國監管實質推進，未來加密貨幣有望成為正式且合法的支付工具，讓比特幣從「虛擬資產」轉變為實際的支付渠道，激勵行情。

此外，鏈上數據揭示比特幣「供不應求」的結構性失衡，則是創高的另一推動力。根據最新觀察，比特幣於全球各大交易所的總存量已降至近7年新低，這意味著大多數投資人購入比特幣後，選擇轉入冷錢包或託管機構中，打算長期持有而非短線出售。

彭云嫻也指出，比特幣每日總產出穩定維持在450顆，然而目前市場每日對比特幣的需求量已超過9000顆，為每日新增供給的20倍以上，意味著即便沒有新增投資者進場，只要持有者不釋出籌碼，市場價格就自然具備穩定上升的壓力。

彭云嫻指出，比特幣已從投機資產，走向制度資本重編下的主流儲值工具。未來數日應觀察市場重點，將聚焦於「加密貨幣週」是否釋出更多立法進展與利多政策，將加速加密產業的法律明確性落地，對中長期趨勢影響深遠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財