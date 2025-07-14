比特幣再創新高 唯成交量、流動性偏低

比特幣突破12萬美元。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日比特幣再次創新高，正式突破12萬美元。不過台灣加密貨幣交易所HOYA BIT彭云嫻指出，本次創高成交量與流動性偏低，多數持幣者並未跟進拋售、反而選擇續持有，顯示投資人不再追逐短期獲利，而是將之視作長期資產配置的一環。

比特幣近期漲勢驚人，本週漲幅超過10%，年初至今累計飆升約30%。彭云嫻分析，本次比特幣大漲主因是美國國會本週預計審查穩定幣監管、數位資產市場規範，以及禁止美聯準會發行數位美元，隨著美國監管實質推進，未來加密貨幣有望成為正式且合法的支付工具，讓比特幣從「虛擬資產」轉變為實際的支付渠道，激勵行情。

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此外，鏈上數據揭示比特幣「供不應求」的結構性失衡，則是創高的另一推動力。根據最新觀察，比特幣於全球各大交易所的總存量已降至近7年新低，這意味著大多數投資人購入比特幣後，選擇轉入冷錢包或託管機構中，打算長期持有而非短線出售。

彭云嫻也指出，比特幣每日總產出穩定維持在450顆，然而目前市場每日對比特幣的需求量已超過9000顆，為每日新增供給的20倍以上，意味著即便沒有新增投資者進場，只要持有者不釋出籌碼，市場價格就自然具備穩定上升的壓力。

彭云嫻指出，比特幣已從投機資產，走向制度資本重編下的主流儲值工具。未來數日應觀察市場重點，將聚焦於「加密貨幣週」是否釋出更多立法進展與利多政策，將加速加密產業的法律明確性落地，對中長期趨勢影響深遠。

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