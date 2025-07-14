電池廠驚爆有毒氫氟酸外洩 台泥澄清：測到氫氟酸可能是這原因

台泥（1101）位於高雄小港的電池廠今晨發生火警。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）位於高雄小港的電池廠今晨發生火警，驚傳有毒「氫氟酸」外洩，台泥集團旗下三元能源科技表示，公司產品中已充電的電池半成品或成品，即使在高溫下也不會產生氫氟酸，上午測得的微量氫氟酸，應為氟電解液輸送管中的殘留液，在火災發生後極短時間內揮發所致，上午10點左右在火災現場曾短暫測量到微量氫氟酸，並未擴散至周邊區域。

針對外界關切的空氣品質問題，環境部委託高雄科技大學成立的毒災應變中心，已持續對廠區及臨海工業區進行空氣監測，截至今日下午4時30分，除了早上10時左右在火災現場曾測量到微量氫氟酸外，廠區周邊所有監測點均未檢測到異常數據。

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環境部與產業園區管理局已設立臨時監測站，預計將連續監測3天，以確保周遭環境安全，三元能源科技強調，一切以公部門公告的資訊為主，公司將全力配合所有政府相關單位的調查作業。

目前火災現場雖已無可見明火，但三元能源科技團隊與高雄市消防局人員正非常謹慎地持續進行降溫控制現場，並保持待命狀態，以徹底排除潛在風險。

公司已於第一時間啟動內部應變機制，未來也將全力配合主管機關進行後續的事故調查與環境監測工作，三元能源科技亦已陸續派員向周邊社區里長進行說明。

三元能源科技表示，此次起火點所置放的物品均符合相關法規規範，現場亦無放置任何雜物或易燃品，公司已完成相關保險投保，目前正積極確認此次事故所造成的損失。

台泥表示，對於此次事故對社區造成的驚擾與市民的不安，三元能源科技表達最深切的歉意。此次火警造成共 12 名同仁及 3 位消防隊員輕傷。其中，三元能源科技 11 位本國籍及外國籍員工在疏散或救援過程中因擦挫傷送醫處理後，皆已無大礙並平安返家。

目前僅剩一位外包商員工因頭暈症狀仍在高雄長庚醫院留院觀察，公司也派員前往消防局慰問救災受傷的消防隊員，因當事人都已返家休息，故委請單位主管代為致意。

三元能源科技特別感謝高雄市市長、副市長，以及消防局、環保局、勞工局、新聞局及小港區公所等相關局處長官，在第一時間親赴現場指揮與關心。

為確保員工健康與安全，公司已成立專案小組，持續關懷受影響同仁的身心狀況，並安排必要的健康檢查與後續支持，已通知全體員工接下來三天無需出勤，期間薪資不受影響並將正常發放。

三元能源科技為台泥企業團旗下重要子公司，也是台灣首座「超級電池工廠」。其所屬的 Molicel，是台灣關鍵電芯大廠，也是目前國內唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，同時供應超跑、電動機車與無人機等高端應用市場的電芯製造商。

此次事件雖對部分生產造成影響，Molicel 表示，已有部分出貨可由南科廠彈性支援，並正積極與國內外客戶溝通，盡量減少對客戶的影響。

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