台糖7/15～8/5加油送限量葡萄糖胺飲

台糖祭出「加好油、補好鈣」年中感恩回饋活動。圖為台糖加油站。（台糖提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台糖祭出「加好油、補好鈣」年中感恩回饋活動，自7月15日起至8月5日止，只要至全台的台糖加油站汽油加滿30公升、柴油（一般顧客及會員）滿50公升，就贈送「台糖葡萄糖胺飲Plus」1瓶，可累進贈送，加越多、送越多，限量15萬瓶送完為止。

台糖表示，加油贈品「台糖葡萄糖胺飲Plus」是台糖生技事業部產製的保健飲品，內含軟骨素、膠原蛋白等關鍵營養素及完整複方，並以獨家技術精準導鈣，無添加防腐劑、人工色素及西藥，安心零負擔，帶有清甜果香、液態好吸收，可補充關節所需養分，維持日常行動的靈活度。

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台糖加油站創站迄今已逾20年，堅持採用中油高優質油品，定期清除油槽底泥、更換濾油芯，測定油庫水氣與油品辛烷值，以及油量計試桶等測試作業，層層把關，以確保供油品質純淨穩定。

加油站內亦同步販售各式台糖民生商品，方便民眾選購日常所需，另積極升級數位支付，提供中油Pay、LINE Pay、一卡通MONEY、街口支付、全支付及台灣Pay等行動支付。

台糖續指，除提供加油服務外，台糖加油站為實踐淨零排放政策，近年持續增設電動車充電樁，另已設置69座電動機車電池交換站，響應綠色交通轉型。

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