杏輝日本參展滿載而歸 今年底反映在營收表現

杏輝7月參加日本Interphex展，簽署多項合約及MOU，收穫滿滿。圖為杏輝董事長李志文。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠杏輝藥品（1734）7月在日本Interphex（日本國際醫藥研發與製藥技術博覽週）展會期間，傳出好消息，陸續完成多項跨國合作協議簽署，並就藥品代工與進口銷售業務展開深入洽談。

杏輝總經理白友烺表示，經過數年的努力，杏輝在本次日本Interphex展會期間，共完成洽談多家日本國際級的藥業合作，涵蓋藥品代理、委託製造、共同開發與市場專屬銷售等多元合作模式。

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其中已簽訂合約的內容包含一項癌症用藥外銷、一項腸胃系統用藥代理及一項心血管用藥代理，並同時簽署了糖尿病用藥代理及癌症用藥外銷及原料等多項MOU，並預定在近期完成簽約，這些將強化杏輝在癌藥與慢性疾病領域的產品組合，共同開發日本及亞洲市場。

白友烺表示，預期透過此波合作加上之前所提及與日本國際級藥業所合作共同外銷東南亞與中東的項目，不僅可在今年底反映營收，更可有效提升產線稼動率與擴大外銷占比並加速杏輝整體產品組合升級。

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