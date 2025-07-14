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國安基金決繼續護盤 第2季投入77億、帳面獲利11.8億

2025/07/14 17:26

國安基金今決議繼續護盤，以維護投資信心及資本市場穩定。（資料照）國安基金今決議繼續護盤，以維護投資信心及資本市場穩定。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金今召開第125次例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，決議持續執行任務，以維護投資信心及資本市場穩定。根據國安基金公布財報，自4月9日進場至6月30日止，共投入77億餘元，截至6月底持股市值約88.84億元，帳面未實現獲利約11.84億元。

國安基金表示，自4月9日進場迄今，積極執行護盤任務，同期間台股累計上漲4155.02點、累積漲幅22.51%，僅次於美股（費半59.88%、那指34.82%及標普25.63%）及韓股37.02%，優於港股20.10%、日股19.94%、美股（道瓊17.87%）及中股（上海11.96%）等主要股市，顯示國安基金仍有助於緩解臺股大幅下跌衝擊的功能。

國安基金說明，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，當前仍有穩定投資信心及安定台股的必要，經委員會決議持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。國安基金過去8次進場，以2000年10月第2次進場投入逾1200億元最多；最近1次進場護盤則是2022年7月，共275天，創史上最長護盤期間。

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