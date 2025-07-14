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美元反彈、亞幣承壓！台幣貶近1角、收29.296元

2025/07/14 17:29

台幣貶近1角、收29.296元。（記者陳梅英攝）台幣貶近1角、收29.296元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上週末再度宣布，將對歐盟與墨西哥進口商品加徵30%關稅，市場避險情緒升溫，美元指數在亞洲交易時段數度升破98大關，主要亞幣走貶下，加上台股開低走低，外資轉匯出，新台幣兌美元匯率午後貶勢加劇，終場收在29.296元、貶值9.1分，匯價創近2週新低，成交量15.66億美元。

迄今已經有超過20個國家收到川普關稅信，卻遲遲不見台灣，市場原先看好的歐盟此次也遭課徵30%高關稅，打擊投資人信心。加上台積電法說會即將登場，觀望氣氛濃厚，週一台股大跌136.06點，收在22614.97點，三大法人同步賣超，合計達115.99億元，其中外資賣超29.45億元。

匯市方面，台幣早盤隨美元轉強，以29.24元開出、貶值3.5分。雖一度因出口商逢高拋匯而轉升，出口商拋匯動能受限，加上外資轉為匯出，台幣午後貶勢擴大，終場收在當日最低點、逼近29.3元。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數上漲0.1%，主要亞幣多數走弱，韓元重貶0.39%、日圓貶0.35%、台幣貶值0.31%、新幣小跌0.03%，僅人民幣小幅上升0.03%。

匯銀主管分析，儘管出口商手中仍握有大量美元，對台幣匯價構成一定支撐，但7、8月為股利發放高峰期，外資領息後傾向匯出資金，形成短期壓力。此外，川普關稅政策推升美元走勢，台幣緩步走貶下，出口商轉而觀望，不急著進場拋匯。預期台幣本週走勢仍是區間偏貶震盪，大致在29.1元至29.5元間。

展望後市，市場聚焦台美關稅談判後續進展，以及美國即將公布的6月消費者物價指數（CPI）。在川普持續施壓聯準會主席鮑爾降息之下，該數據對市場方向具指標意義，亦牽動美元與亞幣走勢，若CPI高於預期，美元恐持續走強，對亞幣造成下行壓力。

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