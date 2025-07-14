晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

經濟低迷民眾勒緊荷包 江蘇常州33家高檔酒店擺攤賣餐盒

2025/07/14 17:42

中國經濟欲振乏力，民眾勒緊荷包不敢支出，江蘇省常州市有33家高檔酒店開始擺攤賣餐盒。示意圖。（美聯社資料照）中國經濟欲振乏力，民眾勒緊荷包不敢支出，江蘇省常州市有33家高檔酒店開始擺攤賣餐盒。示意圖。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟欲振乏力，房地產市場又持續低迷，民眾勒緊荷包不敢支出，加上近期北京當局祭出「禁酒令」，影響所及，高檔餐飲市場消費明顯下滑。香港《南華早報》14日報導，越來越多高檔酒店開始擺攤賣廉價餐盒，以增加額外收入。

今年 7 月，江蘇省常州市的五星級中吳酒店（在 Trip.com 上名列常州 10 家豪華酒店第二）開始擺攤，提供由其廚師準備的廉價餐盒，令觀察人士感到驚訝。中吳酒店經理陳勇華表示：「首先要解決生存問題，如果連自己的問題都解決不了，還談什麼？」　

這項決定反映出中國高檔酒店業的經營環境低迷，由於對經濟放緩的擔憂，謹慎的中國消費者開始勒緊荷包。

這些餐盒的價格在20元到100元人民幣（下同，新台幣82元至410元）之間，下午４點半開始販售，與通常一桌幾千元的宴席價格相差甚遠。餐盒的菜餚包括夜市熱門菜餚，例如滷味、辣小龍蝦、各式點心和其他美味佳餚。這是中吳酒店因應行業面臨的日益嚴峻挑戰的努力之一。

根據中國酒店數據供應商Hotel House的數據，2024年中國酒店平均房價118元（新台幣482元），年減9.7%。入住率降至58.8%，年減2.5%。

酒店收入的另一大支柱-餐飲服務也正在萎縮。北京和泰盛典酒店的數據顯示，2024年，全方位服務的高檔酒店餐飲業務平均收入為1021萬元（新台幣4172萬元），低於2023年的1237萬元（新台幣5055萬元），比2019年下降了38.3%。

儘管北京當局努力刺激國內消費，但未來的不確定性和薪資下降促使消費者選擇價格實惠的商品，而非奢侈品。在上海、北京等大型城市，高檔餐飲業在過去幾年遭遇了嚴重衰退。由於食客們緊縮預算，高檔餐廳紛紛關門。

中吳酒店在今年7月開始擺攤賣餐盒後就迅速走紅，僅7天後，該酒店就建立了20個微信群，每個群組成員上限為500人，用於分享菜單擺攤時間。一段幕後影片展示了酒店行政總廚親自掌廚的炒飯，售價僅28元（新台幣114元）。粉絲們紛紛預訂菜餚，通常5分鐘內就售罄。中吳酒店每天下午都會發放100張現場購票券。

根據微信群組分享的截圖，常州已有33家酒店開始擺攤賣餐盒，其中包括文璞酒店、希爾頓酒店和富都青楓酒店等知名豪華酒店，這些酒店都積極利用社群媒體平台銷售餐盒。

陳勇華坦言，中吳酒店傳統宴會預訂量比去年同期下降了 65.7%，「滿足正常的營運支出和員工薪資是必要的，否則企業就會面臨困境和裁員，作為負責任的企業，我們努力履行職責，不給社會帶來負擔」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財