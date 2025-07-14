經濟低迷民眾勒緊荷包 江蘇常州33家高檔酒店擺攤賣餐盒

中國經濟欲振乏力，民眾勒緊荷包不敢支出，江蘇省常州市有33家高檔酒店開始擺攤賣餐盒。示意圖。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟欲振乏力，房地產市場又持續低迷，民眾勒緊荷包不敢支出，加上近期北京當局祭出「禁酒令」，影響所及，高檔餐飲市場消費明顯下滑。香港《南華早報》14日報導，越來越多高檔酒店開始擺攤賣廉價餐盒，以增加額外收入。

今年 7 月，江蘇省常州市的五星級中吳酒店（在 Trip.com 上名列常州 10 家豪華酒店第二）開始擺攤，提供由其廚師準備的廉價餐盒，令觀察人士感到驚訝。中吳酒店經理陳勇華表示：「首先要解決生存問題，如果連自己的問題都解決不了，還談什麼？」

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這項決定反映出中國高檔酒店業的經營環境低迷，由於對經濟放緩的擔憂，謹慎的中國消費者開始勒緊荷包。

這些餐盒的價格在20元到100元人民幣（下同，新台幣82元至410元）之間，下午４點半開始販售，與通常一桌幾千元的宴席價格相差甚遠。餐盒的菜餚包括夜市熱門菜餚，例如滷味、辣小龍蝦、各式點心和其他美味佳餚。這是中吳酒店因應行業面臨的日益嚴峻挑戰的努力之一。

根據中國酒店數據供應商Hotel House的數據，2024年中國酒店平均房價118元（新台幣482元），年減9.7%。入住率降至58.8%，年減2.5%。

酒店收入的另一大支柱-餐飲服務也正在萎縮。北京和泰盛典酒店的數據顯示，2024年，全方位服務的高檔酒店餐飲業務平均收入為1021萬元（新台幣4172萬元），低於2023年的1237萬元（新台幣5055萬元），比2019年下降了38.3%。

儘管北京當局努力刺激國內消費，但未來的不確定性和薪資下降促使消費者選擇價格實惠的商品，而非奢侈品。在上海、北京等大型城市，高檔餐飲業在過去幾年遭遇了嚴重衰退。由於食客們緊縮預算，高檔餐廳紛紛關門。

中吳酒店在今年7月開始擺攤賣餐盒後就迅速走紅，僅7天後，該酒店就建立了20個微信群，每個群組成員上限為500人，用於分享菜單擺攤時間。一段幕後影片展示了酒店行政總廚親自掌廚的炒飯，售價僅28元（新台幣114元）。粉絲們紛紛預訂菜餚，通常5分鐘內就售罄。中吳酒店每天下午都會發放100張現場購票券。

根據微信群組分享的截圖，常州已有33家酒店開始擺攤賣餐盒，其中包括文璞酒店、希爾頓酒店和富都青楓酒店等知名豪華酒店，這些酒店都積極利用社群媒體平台銷售餐盒。

陳勇華坦言，中吳酒店傳統宴會預訂量比去年同期下降了 65.7%，「滿足正常的營運支出和員工薪資是必要的，否則企業就會面臨困境和裁員，作為負責任的企業，我們努力履行職責，不給社會帶來負擔」。

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