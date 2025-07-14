外媒評點台積電：最安全的AI晶片投資標的

台積電是AI基礎建設領域最安全的長期投資標的。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電雖然不設計人工智慧 （AI）晶片，但它是所有AI晶片製造商都依賴的公司。投資媒體The Motley Fool報導，AI巨頭依靠台積電來生產其運算晶片，正因如此，台積電是AI基礎建設領域最安全的長期投資標的。

台積電的主要客戶包括全球領先的晶片設計公司，包括輝達、超微、博通和蘋果，規模和技術領先優勢令競爭對手望塵莫及。相較於英特爾一直燒錢建立代工業務，三星的良率問題持續存在，這使得台積電在先進製程市場佔據巨大的市場領先優勢。

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台積電在代工領域的領先地位賦予該公司強大的定價能力。在需求成長和價格上漲的雙重推動下，不僅推動強勁的營收成長，也提升毛利率。上個季度，其營收成長35%，達到255億美元，這主要得益於高效能運算 （HPC） 業務的成長。第二季度，該公司繼續保持這種勢頭，根據路透估計，初步收入成長39%，達到319億美元。

儘管新晶圓廠產能不斷提升，利潤率仍保持強勁。儘管其亞利桑那州和日本晶圓廠仍在產能提升，並影響獲利能力，但第一季毛利率仍上漲190個基點至58.8%。台積電預計這些新廠今年將稀釋利潤率2至3個百分點，但該公司已開始漲價以抵銷壓力。據報導，台積電今年將提高AI晶片價格，亞利桑那州製造的晶片可能溢價30%。

台積電之所以成為最安全的AI半導體股票，是因為其在半導體價值鏈的地位。台積電的成功取決於整體AI晶片需求，而非任何一家公司的產品。AI晶片的需求也並未放緩。台積電先前預測，從2024年開始，未來五年AI相關收入的複合平均成長率（CAGR）將達到40%左右。該公司還與客戶密切合作，以相應地安排產能擴張時間。

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