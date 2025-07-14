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搶在川普下手前！中國瘋搶「最後機會」出貨、6月出口優於預期

2025/07/14 16:27

中國6出口年增5.8%，優於預期。（資料照，路透）中國6出口年增5.8%，優於預期。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中美關稅休戰期進入倒數階段，中國出口商加緊接單搶市，使中國6月出口動能回升，尤其對東南亞中轉市場的出貨表現格外強勁。企業趕在中美貿易暫時休兵結束前，搶先出貨，試圖在8月期限到來之前，最大限度地利用這段脆弱的關稅緩衝期。

《紐約郵報》指出，目前太平洋兩岸的企業都在觀望，全球前兩大經濟體能否達成更持久的協議，否則供應鏈恐將再度被重啟的100%以上關稅擾亂。

報導指出，中國製造商在國內需求低迷、美國市場環境更嚴苛的情況下，正試圖分散風險，並加速搶攻鄰近國家的市佔。中國每年對美出口超過4000億美元（約新台幣11.7兆元）的商品，面臨的風險不容忽視。

中國海關總署本週公布的數據顯示，6月中國出口年增5.8%，高於路透預估的5%，也優於5月的4.8%。

經濟學人智庫（EIU）資深分析師Chim Lee表示，目前有跡象顯示，提前備貨的需求正在逐步減弱。雖然在8月關稅暫停期限前，這波搶單潮可能會持續，但前往美國的運費已開始出現下滑。

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