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金融三業對中國曝險創新低 降至8283億

2025/07/14 16:03

截至今年5月底，我金融三業對中國曝險再創有紀錄新低。（記者王孟倫攝）截至今年5月底，我金融三業對中國曝險再創有紀錄新低。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕我國對中國曝險節節下滑。根據金管會統計，截至2025年5月底，「金融三業」對中國曝險合計為8283.89億元，再創史上新低紀錄，年減2013.01億元、年減幅度達19.55%，顯示金融業加速撤資速度。

「金融三業」包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券業」（券商、期貨、投信）。曝險是授信、投資及資金拆存3大項目組成，曝險部位越大，相對風險就越高。

若以整體金融三業來看，至今年5月底對中曝險水位達8283.89億元，較去年同期的10296.9億元，曝險年減額逾2千億、達2013.01億元，顯示國銀對中國曝險呈現「大退燒」，跌幅是又急又快。

如果把金融三業拆開來檢視，首先是「銀行業」，對中國曝險部位，創有統計以來第一次跌破「七字頭」，已降至7684.5億元，年減額1764.13億元、年減幅度達18.67%。其中，銀行業的「授信」降至5049.45億元、「投資」減至2075.33億元，以及「資金拆存」減至559.72億元。

對此，銀行局副局長王允中指出，中國經濟成長趨緩，地方債與房地產風險上升，這使得國銀對授信、投資與拆存採取更為保守謹慎態度。

銀行局表示，基於風險管理，金管會特別對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，依規定，曝險金額占淨值比重不得超過100%。

根據統計，去年同期也就是2024年5月底，國銀對中國曝險占淨值倍數已跌至21.2%，2025年5月底又再下滑至15.9%，這也是有史以來，金管會公布過最低的曝險數字，顯示兩岸金融仍處於「急凍狀態」。

其次，就「保險業」來看，對中國曝險部位衰退更為嚴重，今年5月底為499億元，若與去年5月底相比，年減221億元、年衰退30.69%；至於保險業當中的「產險業」，從2023年1月開始，迄今對中國就沒有任何曝險至今，也就是29個月「零曝險」。

保險局副局長蔡火炎指出，由於地緣政治風險與中國政經不確定性升高，使得壽險業大舉降低對中國投資曝險部位，並創下新低水位。

再者，證券、期貨及投信業方面，截至今年5月底止，對中國曝險規模僅100.39億元，較去年同期減少27.88億元、年減幅度21.74%。其中，證券商對中國曝險大幅減至72.55億元，至於期貨業與投信業規模較小，曝險金額沒有變化。

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