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記憶體模組廠凌航8月上旬掛牌上市 下半年展望正向

2025/07/14 15:48

凌航董事長曾珍。（記者洪友芳攝）凌航董事長曾珍。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠凌航科技（3135）是同業間少數女董當家的公司，董事長曾珍表示，雖有大環境的關稅、匯率等變數，但DRAM價格上漲、供給吃緊，下半年展望正向，全年營運將比去年成長。

凌航預計8月上旬掛牌上市，法人預DDR5、DDR4量價齊揚，帶動凌航今年營收將較去年成長1成，全年營收破60億元大關可期，可望創新高。凌航去年營收55億元，每股稅後盈餘2.37元。

曾珍表示，凌航最早是凌陽（2401）集團旗下以手機SIM卡的晶片設計公司，她於2009年率記憶體團隊加入凌航，參與凌航轉型，經過三次現金減資，凌陽已退出凌航，從持股40%變零持股，凌航也轉為記憶體模組廠，成立以來，連續16年獲利。

凌航採雙品牌經營策略，自有雙品牌goldkey、Neo Forza結合ODM業務，目前DRAM佔營收比重達7成，儲存型Flash佔比重約3成；DRAM中，DDR4佔約45%、DDR5佔55%，目前庫存約2到3個月，銷售主要以電競佔比達逾4成最多，工控佔比約8%，往後工控佔比目標提高到2成。

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