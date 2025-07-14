比爾蓋茲1週財富縮水1.5兆元 誓言「死時不藏富」

比爾蓋茲財富的縮水很大程度上是因為他承諾在去世前捐出自己的巨額財富。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟創辦人、億萬富豪比爾蓋茲不到一週內財富暴減3成，淨資產縮水驚人的510億美元（台幣1.5兆元），原因是他最近宣布計劃在未來20年內捐出幾乎所有財富。

根據彭博億萬富翁指數的最新計算，蓋茲淨資產在7月3日為1750億美元（台幣5.12兆元），但7月10日已降至1240億美元（台幣3.63兆元），主要原因是他慷慨的慈善捐款。

請繼續往下閱讀...

69歲的蓋茲今年5月透露，他計劃透過蓋茲基金會捐贈自己的財富，然後在2045年底前關閉他與前妻梅琳達·弗蘭奇·蓋茲共同創立的慈善組織。

蓋茲曾位居世界首富寶座長達18年，但目前在彭博富豪榜上已下滑至第12位，僅落後科技巨頭戴爾公司的創始人麥可戴爾。目前排名超過蓋茲的人中，包括蓋茲在微軟的前得力助手史蒂夫·鮑爾默，他目前以1730億美元的淨資產位居第五位。

蓋茲財富的縮水很大程度上是因為他承諾在去世前捐出自己的財富。蓋茲在5月8日的一篇部落格文章中寫道：「我死後，人們會議論紛紛，但我決心不說『死時很富有』。有太多緊迫的問題需要解決，我沒法保留可以用來幫助別人的資源。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法