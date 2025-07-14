Gogolook 攜手邁達特 強化企業級AI防詐方案

Gogolook執行長郭建甫（右起）與邁達特總經理施建成看好雙方合作可望發揮綜效。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）近年持續強化旗下商譽保護服務，管理層今天表示，將結合系統整合大廠邁達特（6112）在IT 資安產品代理與整合上的豐富資源與通路，提供企業客戶一站式、在地化的「數位信任與資安整合解決方案」，協助企業解決冒名困擾，有效辨識詐騙風險，共同搶攻高附加價值的企業資安防詐市場。

Gogolook觀察，隨著AI技術普及與詐騙手法不斷進化，企業所面對的數位威脅已從傳統惡意程式擴及到社交工程、冒名偽造與通訊詐騙，衍生出更深層的「信任危機」。全球知名的資安集團GenDigital也指出，2020年詐騙案件僅佔網路威脅的30%，但2024年已飆升到 90%。

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Gogolook指出，目前企業與政府對於偵測偽冒與詐騙預警的需求急速升溫，被動防禦已不足以防範新興的冒名詐騙，更需建立具備「即時偵測、通報、回應」的防詐營運中心，來回應多變的詐騙威脅。而旗下Watchmen商譽保護方案正是為了企業、政府機構打造，持續提供「Whoscall 認證商家號碼」與「偽冒偵測系統」服務。

Gogolook提到，公司現在已協助多家電商、金融機構與品牌建立防詐防線、保護消費者信任。Whoscall認證商家號碼服務能夠幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險。防詐偵測領域也進一步延伸到Facebook、Instagram 以及 Threads 等社群平台，若偵測到非官方的資訊，企業可收到通知並立即啟動詐騙阻斷機制、下架冒名粉專、不實廣告等偽冒及詐騙內容。

透過本次與邁達特的合作，Gogolook將結合其 AI 防詐能力與邁達特在資安領域的整合經驗，為企業提供從前期諮詢、技術導入到維運服務的全套解決方案。邁達特擁有橫跨亞馬遜（AWS）、微軟雲端運算（Microsoft Azure）、谷歌雲端（Google Cloud ）的代理身分，有利於 帶來更強大的市場拓展動能，加速客戶的導入效率與服務密度。

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