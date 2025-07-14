晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Gogolook 攜手邁達特 強化企業級AI防詐方案

2025/07/14 14:37

Gogolook執行長郭建甫（右起）與邁達特總經理施建成看好雙方合作可望發揮綜效。（Gogolook提供）Gogolook執行長郭建甫（右起）與邁達特總經理施建成看好雙方合作可望發揮綜效。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）近年持續強化旗下商譽保護服務，管理層今天表示，將結合系統整合大廠邁達特（6112）在IT 資安產品代理與整合上的豐富資源與通路，提供企業客戶一站式、在地化的「數位信任與資安整合解決方案」，協助企業解決冒名困擾，有效辨識詐騙風險，共同搶攻高附加價值的企業資安防詐市場。

Gogolook觀察，隨著AI技術普及與詐騙手法不斷進化，企業所面對的數位威脅已從傳統惡意程式擴及到社交工程、冒名偽造與通訊詐騙，衍生出更深層的「信任危機」。全球知名的資安集團GenDigital也指出，2020年詐騙案件僅佔網路威脅的30%，但2024年已飆升到 90%。

Gogolook指出，目前企業與政府對於偵測偽冒與詐騙預警的需求急速升溫，被動防禦已不足以防範新興的冒名詐騙，更需建立具備「即時偵測、通報、回應」的防詐營運中心，來回應多變的詐騙威脅。而旗下Watchmen商譽保護方案正是為了企業、政府機構打造，持續提供「Whoscall 認證商家號碼」與「偽冒偵測系統」服務。

Gogolook提到，公司現在已協助多家電商、金融機構與品牌建立防詐防線、保護消費者信任。Whoscall認證商家號碼服務能夠幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險。防詐偵測領域也進一步延伸到Facebook、Instagram 以及 Threads 等社群平台，若偵測到非官方的資訊，企業可收到通知並立即啟動詐騙阻斷機制、下架冒名粉專、不實廣告等偽冒及詐騙內容。 

透過本次與邁達特的合作，Gogolook將結合其 AI 防詐能力與邁達特在資安領域的整合經驗，為企業提供從前期諮詢、技術導入到維運服務的全套解決方案。邁達特擁有橫跨亞馬遜（AWS）、微軟雲端運算（Microsoft Azure）、谷歌雲端（Google Cloud ）的代理身分，有利於 帶來更強大的市場拓展動能，加速客戶的導入效率與服務密度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財