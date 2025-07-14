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台積電法說7/17登場 重點一次看

2025/07/14 14:56

台積電法說會17日登場。圖為台積電董事長魏哲家。（彭博）台積電法說會17日登場。圖為台積電董事長魏哲家。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會將於17日登場，半導體諮詢公司 SemiAnalysis 創辦人帕特爾（Dylan Patel）在社群平台PO出16大看點，投資人除了關心護國神山的業績表現外，也聚焦2奈米、CoWoS先進封裝的產能規劃，至於新台幣升值及美國關稅的影響也相當受矚目。

帕特爾在社群平台X指出，台積電將在7月17日舉行2025年第二季法說，並彙整出16個主要看點如下：

1. 第二季業績及第三季展望

2. 半導體產業展望

3. AI 晶片需求及成長潛力

4. 強勢新台幣的影響

5. 美國關稅的影響及應對方式

6.受新台幣和美國關稅影響，第三季前景保守

7.台積電預計2025年營收成長率將從目前的25%上調至近30%

8.5年營收複合成長率20%，台積電會加薪嗎？

9.台積電資本支出計劃更新

10.台積電2026年資本支出預估為400億至450億美元

11.2025年及2026年的CoWoS產能規劃

12.台積電2026年的定價策略

13.2奈米進展、量產時間及如何贏得客戶

14.美國晶圓廠擴建進度

15.毛利率展望

16.先進製程技術與先進封裝技術展望及時間表

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